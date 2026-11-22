Alan Sked (nar. 1947) se zabývá mimo jiné habsburskou monarchií. V češtině vyšly jeho publikace Úpadek a pád habsburské říše a Metternich a Rakousko. Obě mohly českého čtenáře zaujmout úhlem pohledu – třeba Metternicha Sked líčí jako velkého státníka, jenž zasvětil život boji (dnes bychom řekli) s terorem a extremismem všeho druhu.
Nyní nakladatelství Argo vydalo překlad jeho monografie maršála Radeckého, vydané roku 2011. O Radeckém v češtině několik novějších prací existuje, některé se ale zaměřují na vybraná vojenská tažení (Jiří Kovařík, Luboš Taraba). Poslední biografie v klasickém slova smyslu z pera českých autorů vyšla roku 2000 v Pasece.
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Každý český autor ovšem při psaní o Radeckém bude přirozeně tak či onak řešit český vztah k Habsburkům. Něco takového je Britovi vzdálené, a tedy i cenné. Sked nepřemýšlí v lokálním či dokonce národoveckém duchu.
Radecký je pro něj špičkový evropský vojenský stratég 19. století, jenž měl navíc i cit pro politiku a diplomacii. Právě výklady o zákulisních jednáních a vztahu Radeckého s civilní mocí jsou velkým přínosem knihy, jakkoli autor nezanedbává ani Radeckého vojenské reformy.
Nebýt Radeckého…
Roky 1848–1849 považuje za vrchol Radeckého vojenské kariéry. Ale stejně jako pro něj Metternich nebyl žádným zpátečníkem bránícím pokroku, není pro něj Radecký tvrdý likvidátor spravedlivé revoluce.
Dokazuje, že se lombardsko-benátské království snažil po roce 1849 řídit zodpovědně, k civilnímu obyvatelstvu se na dobové poměry choval slušně, zmírňoval například tresty smrti či aspoň snižoval jejich počet, snažil se i podporovat nižší vrstvy. Rozhodně též nesympatizoval s rodícím se německým nacionalismem.
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Italští protivníci Radeckého nejsou ze Skedova pohledu hrdinové bránící se zlu, spíš prostě konkurenční mocenská vrstva. Osvětluje politické i ekonomické pozadí příčin, proč Rakušané přece jen nakonec pohořeli, a to přesto, že v jiných částech Itálie, neovládaných Rakušany, se Italům rozhodně nežilo lépe…
A upozorňuje, že Radecký dvakrát zachránil nejen Rakousko, ale i Evropu před radikálními geopolitickými změnami. Roku 1848 to jistěže mohlo dopadnout i jinak. Co by následovalo pak? „V roce 1848 by sjednocená Itálie, rozšířené revizionistické Uhry a jednotné Německo záhy zabředly do konfliktu buď s Francií, nebo s Ruskem, případně s oběma, nebýt Radeckého,“ uvažuje Sked.
Nabízí se otázka, na niž autor samozřejmě neodpovídá, ale našince napadne: Co by za výše zmíněných okolností, pakliže by nastaly, bylo s námi Čechy? Nebýt Radeckého…