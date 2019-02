Zvrácená láska je taky láska. Své o tom ví Absolutní miláček

Kritika i čtenáři sice jeho prvotinu nazvanou Absolutní miláček přijímají rozporuplně, označují ji za sexistickou a drastickou, nicméně o ní mluví. Nahlas. Činit tak nyní mohou i čeští zájemci, Absolutní miláček vychází v edici Odeon.

Název knihy odkazuje k oslovení, kterým hlavní hrdinku, čtrnáctiletou Turtle, oslovuje její despotický otec Martin. Muž, který jí poprvé v šesti letech vložil do rukou zbraň, přinutil řídit i zakládat oheň. Turtlina tělesná schránka je neotřesitelná, ukrývá však duši poznamenanou nejen otcovou tvrdou výchovou, ale hlavně jeho nočními vpády do dceřiny postele. V Turtle se tak bije láska i nenávist k jedinému rodiči. Nechce být jako on, sama se však umí k okolí chovat krutě.

Zlom přichází ve chvíli, kdy se setkává s Jacobem. Mladíkem, jehož pohodové, láskyplné a blahobytné vyrůstání je pro ni velkou neznámou. Najednou touží poznat i zcela nový a cizí svět, ve kterém láska nemusí nabývat pouze zvrácených forem. A tak utíká.

Příběh vystavěný na zcela jiných základech než tradiční a únavné „útěky do divočiny“ upoutá surovostí, pravdivostí, krásou i ošklivostí. Ano, feministky si možná budou stěžovat, že spisovatel-muž využil dívčího trápení pro vlastní úspěch, vytvořil však díky tomu jednu z nejkomplexnějších postav současné literatury, na niž se nedá zapomenout. A to za to stojí. I Stephen King vzkázal na Twitteru: „Šokující a současně něžné. Přečtěte si to.“