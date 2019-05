Martin se zastal scenáristů Hry o trůny. V knihách slibuje jednorožce

Ač doslova stovky tisíc fanoušků rozezlil způsob, jak s Martinovými knižními hrdiny ve finále seriálu Hra o trůny producenti HBO naložili, sám spisovatel volil mnohem smířlivější tón.

„Jak to celé dokončím? Stejně jako seriál? Jinak?“ pokládá si v příspěvku Martin otázku, kterou ho všichni bombardují. „Takže... ano. A ne. A ano. A ne. A ano. A ne. A ano,“ odpovídá si vyhýbavě.

„Nezapomeňte, že pracuji ve zcela jiném médiu než David a Dan. Měli na poslední sezonu šest hodin. A já očekávám, že poslední dvě knihy mi zaplní tři tisíce stran rukopisu,“ hájí scenáristy Davida Benioffa a Daniela Bretta Weisse, kteří se ocitli pod palbou kritiky pro ploché dialogy, oslí můstky a nelogické chování postav.

Pomineme-li fakt, že tvůrci dostali více než šest hodin, dlužno dodat, že se od Martina jiná reakce asi ani čekat nedá. Masivní úspěch seriálu jej celosvětově proslavil i mimo fantasy komunitu. Sám Martin to ostatně v příspěvku přiznává. Hra o trůny učinila celebrity nejen z řady dosud neznámých herců, ale i z něj samotného. „Popravdě stále nevím, jak se to mohlo stát,“ glosuje.

Martin naznačil i něco k jeho další tvorbě. „Stále tu jsem a stále zaneprázdněný. Jako producent se podílím na pěti projektech pro HBO, dva pro Hulu a jeden pro History Channel,“ hlásí spisovatel a dodává, že k tomu stále pracuje na odkládaném pokračování eposu Píseň ledu a ohně, podle které seriál vznikl.

„Zima přichází, to jsem řekl už dávno. A tak to je. Vichry zimy se velmi opozdily, vím, vím, ale dokončím je. Nemohu říci kdy, už jsem to zkoušel. Ale dokončím to a pak přijde na řadu Sen o jaru,“ slibuje k posledním dvěma očekávaným knihám série.

Martin dále připomíná, že se čtenáři mohou těšit na spoustu postav, které se do seriálu nedostaly, případně v něm zemřely, ač v knihách stále žijí. „Takže jestli nic jiného, čtenáři se dozví, co se stalo s Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Arianne Martell, Darkstar, Victarionem Greyjoyem, Aegonem VI a myriádou ostatních postav, které diváci seriálu neměli šanci poznat. A ano, budou tu i jednorožci. Svým způsobem,“ naznačuje.

Na závěr si Martin klade zásadní otázku. „Kniha, nebo seriál. Co bude ten pravý konec? To je hloupý dotaz. Kolik dětí měla Scarlett O’Harová?“ odpovídá v narážce na slavnou postavu Jihu proti Severu a rozličnost obou médií. „Já to napíšu, vy to přečtete. Pak se každý může sám rozhodnout a debatovat o tom na internetu,“ uzavírá Martin svůj příspěvek na blogu lakonicky.