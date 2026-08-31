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Nesahejte ráno po telefonu, radí inovátor Googlu. Zvete si tím tisíce cizích do postele

Monika Zavřelová
  14:00

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Frederik Pferdt na Meltingpotu v rámci Colours of Ostrava (2026) | foto: Michal Dědič (Colours of Ostrava)

Proč bychom ráno neměli sahat po telefonu? A za co se v Googlu rozdávají plyšoví tučňáci? O tom v rozhovoru promluvil Frederik Pferdt, vůbec první „chief innovation evangelist“ v historii fungování vyhledávacího giganta. Ve zkratce muž, jehož úkolem bylo šířit a prosazovat inovace napříč firmou. Rozhovor vznikl v rámci programu diskuzního fóra Meltingpot na Colours of Ostrava.

Frederik Pferdt, který v minulosti kromě Googlu působil také na Stanfordské univerzitě, do Ostravy zavítal se svou knihou What’s Next Is Now. A mimo jiné v ní popisuje i to, proč učí lidi vnímat budoucnost v pocitech. A proč se vše budoucí odehrává právě teď.

Tak jak to vlastně je s těmi pocity?
Většina lidí, když se jich zeptáte na budoucnost, myslí třeba na umělou inteligenci, technologie, klimatickou změnu nebo nové auto... Ale se všemi těmi věcmi jdou ruku v ruce i emoce. S novým domem zase třeba pocit bezpečí a sounáležitosti. S novým autem pocit, že jsem vidět a že se mi dostává uznání. S novým vztahem pak zase pocit lásky a spojení. A to je fascinující – ve chvíli, kdy přestaneme budoucnost vnímat jako objekt a začneme ji vnímat jako emoci, přebíráme nad ní kontrolu. Ten pocit totiž můžeme uskutečnit hned teď. Nemusíme čekat na to, až ty věci budete mít. Mimochodem, na budoucnost myslíme v průměru devětapadesátkrát denně.

Umírání je věc, ke které jsme jako lidstvo přistoupili úplně nejhůř. Pořád tu myšlenku odsouváme, nechceme, aby byla součástí naší budoucnosti.

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