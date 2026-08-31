Nesahejte ráno po telefonu, radí inovátor Googlu. Zvete si tím tisíce cizích do postele

Frederik Pferdt, který v minulosti kromě Googlu působil také na Stanfordské univerzitě, do Ostravy zavítal se svou knihou What’s Next Is Now. A mimo jiné v ní popisuje i to, proč učí lidi vnímat budoucnost v pocitech. A proč se vše budoucí odehrává právě teď.
Tak jak to vlastně je s těmi pocity?
Většina lidí, když se jich zeptáte na budoucnost, myslí třeba na umělou inteligenci, technologie, klimatickou změnu nebo nové auto... Ale se všemi těmi věcmi jdou ruku v ruce i emoce. S novým domem zase třeba pocit bezpečí a sounáležitosti. S novým autem pocit, že jsem vidět a že se mi dostává uznání. S novým vztahem pak zase pocit lásky a spojení. A to je fascinující – ve chvíli, kdy přestaneme budoucnost vnímat jako objekt a začneme ji vnímat jako emoci, přebíráme nad ní kontrolu. Ten pocit totiž můžeme uskutečnit hned teď. Nemusíme čekat na to, až ty věci budete mít. Mimochodem, na budoucnost myslíme v průměru devětapadesátkrát denně.
Umírání je věc, ke které jsme jako lidstvo přistoupili úplně nejhůř. Pořád tu myšlenku odsouváme, nechceme, aby byla součástí naší budoucnosti.