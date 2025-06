Právě ses pomiloval s StB. Tak vzpomínal spisovatel Forsyth na svá 60. léta v ČSSR

Rock for People se blíží. Přinášíme praktického průvodce: kde koupit vstupenky z druhé ruky, tipy na dopravu a další užitečné informace.

„Dnes večer máte štěstí,“ řekl Bruce Springsteen v části sobotního koncertu na Anfieldu, domovském stánku fotbalového FC Liverpool. Málokdo čekal, co bude následovat. „Tenhle mladík má velký talent a...

Funkový klasik. Ve věku 82 let zemřel americký zpěvák a hudebník Sly Stone

V pondělí 9. června zemřel ve věku 82 let americký zpěvák, skladatel a producent Sly Stone. Jeho tvorba měla zásadní vliv na funkovou hudbu 60. a 70. let. Podle sdělení kapely Sly & The Family Stone...