Kafkův svět se lišil od jeho prózy. Deníky odhalují, jaký byl, líčí novinářka

Přiznám se, že jsem Kafku asi jako mnoho ostatních lidí vnímal přes poněkud ponuré texty jeho románů a povídek. Měl jsem zafixováno, že ho nudila úřednická práce v pojišťovně a skoro celý život v podstatě strávil v Praze, kde ho nyní připomíná nejenom náměstí v centru, ale třeba i pomník od Jaroslava Róny u Španělské synagogy nebo otáčející se hlava od Davida Černého u obchodního domu Quadrio na Národní třídě.

To nejste rozhodně sám. S Kafkou to u nás bylo tak trochu z extrému do extrému, jako na houpačce. Před rokem 1989 se u nás o Kafkovi příliš nemluvilo, nebyl v nějakém obecném povědomí ve veřejném prostoru. Nebyl třeba součástí povinné četby ve školách. Minulý režim ho vnímal jako něco dekadentního, pesimistického, nepatřičného. (Na sklonku 60. let vyšla knižně většina Kafkových prací, ale plně dostupnými se jeho díla stala až po roce 1989, pozn. red.) Naopak v 90. letech, kdy do Prahy začali proudit turisté, na nás vykukoval skoro na každém rohu. Jeho podobizně na kýčovitých tričkách, na suvenýrech a podobně se v podstatě v centru Prahy nedalo vyhnout.

Osobně si myslím, že místo děje neuváděl záměrně, aby tak dráždil čtenářovu imaginaci.