Seriály jsou tu proto, aby línějším lidem vyplnily čas, než umřou, říká spisovatel

Uprostřed čela má vrásku ve tvaru kříže. Možná jako upomínku na těžké chvíle, kdy bojoval s vážnou nemocí. Kvůli ní přestal na deset let psát. I tak má na kontě víc než čtyřicet knih. Píše převážně historické romány a detektivky. K těm si odskakuje, aby si odpočinul. Hlavu si nejlíp vyčistí na motorce, v sedle koně anebo na lodi, když brázdí Lipno. Spisovatele Františka Niedla nejvíc proslavil thriller Útěk do pekel a jeho pokračování Hráč. Psaním překvapil nejen maminku, ale i třídní učitelku. „Ta mi na křtu mé knihy před všemi řekla: ‚Takový lump to byl, a on se z něj stane spisovatel,‘“ vypráví s úsměvem. | foto: Lundák Petr, MAFRA