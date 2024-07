SÓLO PRO KOTLETU: Kdo ostatním říká, jak mají tvořit, je blb. Starej i mladej

Když jsem si přečetl petici umělců k AVU, jediné, co mě napadlo, bylo „Máte to zapotřebí?“ Ne, že bych nějak fandil tomu, jak vypadá výuka na AVU a co se tam děje. Ostatně soudím, že jsem kritizoval Kateřinu Olivovou (taková ta paní, co nahá vyhazuje do vzduchu hlínu), ještě než to bylo cool, tedy v roce 2019, kdy kojením na veřejnosti bojovala proti násilí a čistila tím snad ještě nějak paranormálně prostor nebo nějaká podobná aktivistická performance, co byla pitomá jako masturbovat proti válce. Jenže když umělci říkají jiným umělcům, co a jak dělat, přijde mi to vždycky hloupé, ať už jsou důvody jakékoliv. To už radši tu protiválečnou masturbaci.