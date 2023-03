SÓLO PRO KOTLETU: Korektnost? Kdepak, jen tvůrčí lenost urážlivá vůči černochům

Je už pravidlem, že když v Hollywoodu neví coby, nasadí do nějakého starého, po stopadesáté znovu zpracovaného příběhu, černocha. Hned to vzbudí pozornost a reklama je zaručena. Navíc se vždycky můžete tvářit, že jste progresivní a moderní, a kdo vás kritizuje, je zastydlý rasista. Osobně takový postup vnímám nejen jako lenost tvůrců, ale hlavně mi to přijde urážlivé vůči samotným černochům.