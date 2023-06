GLOSA: Bitva u Kresčaku i zpověď mnicha. Návrat do středověku autorům vyšel

Zpověď posledního mnicha – 80 %

Berengera a Romualda, dva bratry pocházející z Českého království, vyslal František Kalenda po jejich minulých trpkých zážitcích do malého benediktinského kláštera v horách na severu Portugalska. Našli tam klidný domov a kromě mnišských povinností se věnují i svým zálibám: Berenger knihám a jejich studiu, Romuald skupině kocourů, o které se pečlivě stará. Jenže ani tady, na samém konci křesťanského světa, není klid trvalý.

Počínající velikonoční týden roku 1322 poznamená tragédie – vražda poustevníka sídlícího nedaleko kláštera. Místní obyvatelé mají jasno: mohou za to Židé. Ovšem těm se nedá hodit na krk druhá vražda, k níž dojde přímo v klášteře. Její obětí se stal bývalý Berengerův kolega z jiného mnišského řádu, který sem přišel s několika dalšími poutníky. Vrah musí být přímo z kláštera. Nebo že by to měl na svědomí papežský inkvizitor, který sem rovněž zavítal?

Kalenda se ve své historické detektivce věnuje nejen pátrání po pachateli, ale obohatil ji o řadu zajímavých dobových prvků z portugalských dějin. V té době, za vlády krále Denise I., byla založena první univerzita v zemi a budovalo se námořnictvo, které mělo v následujících stoletích přinést světu mnohé objevy.

Současně však lidé strádali jak kvůli neúrodě, tak kvůli bojům mezi vládcem a jeho (většinou nelegitimními) syny. A ani některé mnišské řády to neměly jednoduché. Kromě vlastního výtečného textu zaujmou i přídavky, například slovníček klášterních výrazů a malá dějepisná studie. Vznikla kniha nejen napínavá, ale i poučná.



Na králův příkaz – 70 %

František Niedl se vrací k osudům jednoho ze svých hrdinů, bývalého žoldnéře rytíře Ondřeje z Rohatce. Ten se zbavil některých nepřátel a díky markraběti Karlovi může hospodařit na hradě Jenčov s bohatými nalezišti železné rudy. Král Jan Lucemburský v tom musel svému synovi ustoupit, ale aby to nebylo tak úplně zadarmo, zavázal Ondřeje, že jej bude provázet na následujících třech taženích; v nich si slepý, ale bojovný král liboval.

Nicméně než k tomu dojde, musí se Ondřej vypořádat s dalšími protivníky, kteří jej chtějí připravit o majetek a nakonec i o život. Daří se mu to, i když na útěku před pronásledovateli přijde jeho žena Chiara o nenarozené dítě. Ale jsou mladí – a tak Ondřej buduje nové sídlo, kde by Chiara s dalšími dětmi mohla najít útočiště. A pak přijde králův příkaz.

Na tažení do Polska se Ondřej s králem docela sblíží a získá si i jeho respekt, když odhalí past, kterou českému vojsku nachystal polský vládce Kazimír. Avšak to třetí tažení je osudové: náš panovník se vydává na pomoc Francouzům v jejich válce s Angličany. Následuje bitva u Kresčaku – „toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal“… Ondřej přežije a složitě se vrací domů vstříc dalším dobrodružstvím, které Niedl nepochybně chystá.