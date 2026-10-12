Prestižní pozici čestného hosta a pavilon o rozloze více než 2 400 metrů čtverečních měla letos naše země na 78. ročníku Frankfurtského knižního veletrhu. Mezi českými tvůrci zde tento prostor využil i redaktor iDNES.cz, spisovatel a držitel ceny Magnesia Litera Patrik Banga.
Středeční zahájení festivalu přehlušilo vystoupení ministra kultury a především nesouhlasné reakce na ně. Jak to celé rezonovalo přímo na místě?
Já tu byl od pátku, takže vlastně nemám žádnou přímou reakci. Nicméně jsem se potkal jak s jinými autory, tak s novináři a asi nebude překvapením, že většina si myslí své o projevu pana ministra (v tom negativním smyslu) a naopak pozitivně vnímají projev Radky Denemarkové, na kterou později reagovala také Katka Tučková. Ono co taky čekat jiného. Denemarková myslím říká nahlas to, co si většina lidí myslí.
Jestli si někdo myslí, že autoři dostávají nějaké horentní sumy, tak se skutečně plete. V Česku se psaním uživí jednotky lidí.