Ten veletrh je snad nejdůležitější akce svého druhu na celé zeměkouli. Tady se domlouvají ty hlavní kšefty, tady se rozhoduje, co bude v příštích letech rezonovat – kdo bude ve hře, jaké tituly, jaká témata. A rozhodně nejenom v německojazyčné oblasti. Pořád platí, že německá zkušenost je pro českou literaturu brána do světa. Uspěješ v překladu do němčiny? Máš šanci jít do světa! Dominantně to platí samozřejmě pro prózu, hlavně román, sekundárně pak pro komiks, literaturu pro děti a mládež, poezii, esejistiku, drama.
Ať česká literatura ukáže, že to zvládne sama, bez pošilhávání po ideologiích, politice. Ať ukáže, že zvládne vytvořit silné fikční světy, figury, situace – i bez toho, aby agitovala proti Číně, Rusku nebo Spojeným státům americkým, anebo naopak halasně volala na podporu jinakostí, výjimek, práv člověka i přírody.