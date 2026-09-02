Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

GLOSA: Zvládne česká kniha zaujmout, aniž by volala po agitaci či podpoře jinakostí?

  14:00

Fotogalerie11 Premium

Poslední titul Les v domě však Aleně Mornštajnové nepřinesl jen čtenářský obdiv, nýbrž také velkou literární aféru. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Na první pohled to vypadá jako fantastická věc: Česká republika je letos mezi sedmým až jedenáctým říjnem hlavním hostem na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Ten veletrh je snad nejdůležitější akce svého druhu na celé zeměkouli. Tady se domlouvají ty hlavní kšefty, tady se rozhoduje, co bude v příštích letech rezonovat – kdo bude ve hře, jaké tituly, jaká témata. A rozhodně nejenom v německojazyčné oblasti. Pořád platí, že německá zkušenost je pro českou literaturu brána do světa. Uspěješ v překladu do němčiny? Máš šanci jít do světa! Dominantně to platí samozřejmě pro prózu, hlavně román, sekundárně pak pro komiks, literaturu pro děti a mládež, poezii, esejistiku, drama.

Ať česká literatura ukáže, že to zvládne sama, bez pošilhávání po ideologiích, politice. Ať ukáže, že zvládne vytvořit silné fikční světy, figury, situace – i bez toho, aby agitovala proti Číně, Rusku nebo Spojeným státům americkým, anebo naopak halasně volala na podporu jinakostí, výjimek, práv člověka i přírody.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: „Můj bratře!“ Jak dobře znáte filmová dobrodružství Vinnetoua a Old Shatterhanda?

Plitvice, Chorvatsko. Pokrevní bratři Vinnetou s Old Shatterhandem se před...

Na televizní obrazovky se opět vrací hrdý náčelník Apačů Vinnetou a jeho pokrevní bratr Old Shatterhand. Zfilmované mayovky v hlavních rolích s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem jsou pro generaci X...

Třeštíková pozastavila distribuci novinky. Knihkupci ji dál nabízeli pod jejím jménem

Radka Třeštíková. Žena, která budí vášně.

Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod jménem Velikovsky. Knihkupci na internetu totiž před novým pseudonymem...

Zemřel další moderátor z Evropy 2. Luděk Hrzal bojoval s leukémií

Luděk Hrzal

Zemřel rozhlasový moderátor a DJ Luděk Hrzal. Bylo mu 60 let. Smutnou zprávu uvedl na svém facebookovém profilu jeho kolega z Evropy 2 Pavel Hájek alias Doktor Buben. Poslední čtyři roky bojoval...

Zemřela zpěvačka Dolly Partonová, legendě americké country bylo 80 let

Skladatelka a textařka Dolly Partonová na večírku po premiéře muzikálu „9 to 5:...

Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová. Oznámil to synovec umělkyně Bryan Seaver ve videu na Instagramu. Partonová byla považována za legendu a...

Dolly Partonová svou nemoc tajila. Její agent prozradil, čemu podlehla

Dolly Partonová se stala novým členem Rokenrolové síně slávy. (6.11.2022)

Americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Informaci o příčině jejího úmrtí podle...

GLOSA: Zvládne česká kniha zaujmout, aniž by volala po agitaci či podpoře jinakostí?

Premium
Poslední titul Les v domě však Aleně Mornštajnové nepřinesl jen čtenářský...

Na první pohled to vypadá jako fantastická věc: Česká republika je letos mezi sedmým až jedenáctým říjnem hlavním hostem na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

2. září 2026

Příchod Habsburků nebyla zkáza, hlásí autor knihy Panovníci království českého

Neznámý dobový portrét císaře Rudolfa II.

Autor knihy Panovníci království českého Pavel Juřík nevnímá příchod Habsburků na český trůn před 500 lety oproti zažitým výkladům jako zkázu a dobu temna. Bez potlačení povstání části české šlechty...

2. září 2026  12:06

RECENZE: Dospívání je hnus, a nejen pro gaye, vzkazuje český seriál Filter

70 % Premium
Ze seriálu Filter

Přirozený jazyk i výraz, jímž vládne jak Antonio Šoposki a jeho vrstevníci, tak Martha Issová a Simona Peková coby matka a babička hrdiny, patří k ozdobám seriálu Filter. Přesto má těžkou úlohu,...

2. září 2026

KVÍZ: „Můj bratře!“ Jak dobře znáte filmová dobrodružství Vinnetoua a Old Shatterhanda?

Plitvice, Chorvatsko. Pokrevní bratři Vinnetou s Old Shatterhandem se před...

Na televizní obrazovky se opět vrací hrdý náčelník Apačů Vinnetou a jeho pokrevní bratr Old Shatterhand. Zfilmované mayovky v hlavních rolích s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem jsou pro generaci X...

vydáno 2. září 2026

Maraton procedur, pak pět minut pravdy. Nahlédli jsme do zákulisí SuperStar

Premium
Soutěž, která už přes dvacet let objevuje talenty, se poosmé rozbíhá v...

Nová televizní SuperStar se rozjíždí. V zákulisí jsme prožili se soutěžícími ten jeden zásadní den. Den, kdy se rozhoduje, jestli vám porota ukáže palec nahoru, nebo dolů. Jak se pěvecká soutěž...

1. září 2026

RECENZE: Co všechno nazýváme láskou? Sladkobol nabízí hořkosladkou odpověď

Debut Hattie Williamsové s názvem Sladkobol (Host, 2026)

Debutový román Hattie Williamsové vyšel v originále pod názvem Bitter Sweet, tedy hořkosladkost. Výraz pro něco, v čem se současně potkává radost se smutkem a krásné s bolestným. Český název...

1. září 2026  15:47

RECENZE: Z Jedné rodiny vyrostl Boží plán, marný český pokus o seriál typu Přátelé

50 % Premium
Václav Matějovský, Filip Březina a Marek Lambora v seriálu Boží plán (2026)

Čtyři exoti a jedna bludička z Bruntálu tvoří osazenstvo pražského bytu, potažmo premiérového seriálu Novy s názvem Boží plán. Divák ani nemusí studovat titulky, aby poznal, že za projektem stojí...

1. září 2026

Soutěž Czech Press Photo se otevírá, členem poroty je i šéf fotografů MAFRA

TRAMVAJAČKA V DEŠTI. Vítězný snímek Czech Press Photo pořídil před šesti lety...

Během září mohou zájemci přihlašovat fotografie do 32. ročníku soutěže Czech Press Photo. Přihlášky se podávají od 1. do 30. září, a to pouze elektronicky na webu soutěže. Vyhlašování cen Czech Press...

1. září 2026  12:35

Mysteriózní Zmizení Sáry Lindertové. Podívejte se na záběry z nového seriálu

Josefína Prachařová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové

Štáb pod vedením režiséra Matěje Chlupáčka dokončil natáčení šestidílného mysteriózního seriálu Zmizení Sáry Lindertové podle stejnojmenného románu Kateřiny Šardické. Filmaři využívali autentické...

1. září 2026  11:27

Po Foru Karlín do O2 areny. Příští rok vystoupí v Praze písničkář Sombr

Zpěvák Sombr

Americký písničkář Sombr míří opět do Prahy. Po vyprodaném únorovém koncertu ve Foru Karlín zamíří 19. května příštího roku rovnou do O2 areny, kde zahraje hity Back To Friend, Undressed nebo 12 to...

1. září 2026  10:01

Britské festivaly se zcela mění. Inspiroval je přístup skupiny Massive Attack

Ekologický koncert Massive Attack v Bristolu 2024

Britská triphopová skupina Massive Attack vytvořila světový rekord coby kapela s nejnižšími emisemi uhlíku během koncertu. Doufají, že tím vyvolají dominový efekt napříč hudebním průmyslem a jejich...

1. září 2026  9:01

Bratři v discu. Osmdesáti let se dožívá Barry Gibb, poslední žijící člen Bee Gees

Robin, Barry a Maurice Gibbové, dohromady kapela Bee Gees

Osmdesáti let se 1. září dožívá kytarista a zpěvák Barry Gibb. Poslední žijící člen britské kapely Bee Gees se v počtu hitů v hitparádě Billboard Hot 100 se coby skladatel vyrovná Johnu Lennonovi a...

1. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.