Hanba, křičeli na Klempíře na festivalu ve Frankfurtu. Kritizovala i Denemarková

Denemarková, která hovořila německy, si za svou kritiku na adresu ministrů kultury vysloužila bouřlivý potlesk. Ve svém projevu mimo jiné kritizovala, že v české vládě sedí „dva bývalí spolupracovníci komunistické Státní bezpečnosti“. Na závěr proslovu jí lidé tleskali ve stoje.
|
Vláda schválila novou kulturní politiku. Ministr Klempíř má Babišovu podporu
Klempíř před lety časopisu Reflex přiznal, že podepsal spolupráci s komunistickou tajnou policií, která ho v letech 1984–1985 evidovala pod krycím jménem Olda. Spolupráci se mu podařilo po půldruhém roce rozvázat.
Podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) byl od roku 1982 agentem komunistické StB premiér Andrej Babiš. Babiš to ovšem popírá a obrátil se kvůli tomu dříve na slovenskou justici. Slovenské ministerstvo vnitra předloni v říjnu oznámilo, že s Babišem uzavřelo ve věci smír, který následně schválil soud.
„Otázka dneška je úplně jednoduchá: otevřená demokracie nebo uzavřená společnost. Literatura zná odpověď, proto je tak nebezpečná,“ řekla také Denemarková.
„Jak mám oddělovat politiku a literaturu v době, kdy Evropa hnědne,“ dodala. Podle ní se demokracie v současnosti redukuje na „byznys a ekonomický pragmatismus“.
Klempířův projev, který předcházel řeči spisovatelky Denemarkové, přerušily z publika několikrát výkřiky, diváci křičeli „fuj“, „hanba“ a zmiňovali i jeho spolupráci s StB. Po jeho projevu následoval kromě vlažného potlesku i pískot a bučení.
|
Agent StB Klempíř udal studenta za peníze. Toho nakonec vyhodili ze školy
Ve svém projevu Klempíř mimo jiné připomněl roli Německa v podpoře československých spisovatelů doma i v exilu v dobách komunistické diktatury.
Tento týden česká vláda schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na roky 2026–2029, který kritizuje opozice i část kulturní obce.
Té vadí zejména způsob přípravy dokumentu, na němž se podle nich nepodílela odborná veřejnost, na rozdíl od kulturní politiky schválené loni předchozí vládou. Klempířovo ministerstvo k výhradám mimo jiné uvedlo, že například na základě podnětu Svazu českých knihkupců a nakladatelů v nové kulturní politice posílilo téma čtenářské gramotnosti a roli knihoven, literatury, autorů a nakladatelů.
Na úterní slavnostní ceremonii ve Frankfurtu vystoupila také česká básnířka Marie Iljašenko, která vyzvala, aby lidé podpořili ukrajinské spisovatele. „Ruské útoky jen během léta zničily v Ukrajině 13 milionů knih a knižnímu průmyslu způsobily škody ve výši 25 milionů eur,“ uvedla. Dodala, že zápas o svobodnou literaturu se odehrává i jinde. „Kultura může být nepohodlná a musí zůstat svobodná,“ uvedla v projevu.
Kritiky za krácení peněz na kulturu a školství se dočkal také německý ministr Weimer. Ve svém projevu ji vyjádřil předseda Burzovního spolku německých knihkupců Sebastian Guggolz.
|
GLOSA: Zvládne česká kniha zaujmout, aniž by volala po agitaci či podpoře jinakostí?
Slavnostní ceremonie, na které vystoupila například hudebnice Iva Bittová, zahajuje 78. ročník Frankfurtského knižního veletrhu, největší akce svého druhu na světě. Čestným hostem je letos Česko. Dorazí 75 českých spisovatelek a spisovatelů, kteří do neděle na čteních a debatách představí světovému publiku českou literaturu a kulturu.