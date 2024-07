RECENZE: V ráji i v pekle. Příběh Francise Forda Coppoly strhne především kinofily

Sotva najdete mezi filmaři někoho srovnatelného. Francis Ford Coppola je gigant, umanutec, který tak moc toužil natočit mnoho let v hlavě zrající životní projekt Megalopolis, že jej zafinancoval z vlastní kapsy. Padly na to jeho vinice a vzhledem k prvním, silně rozpačitým ohlasům z festivalu v Cannes není vůbec jasné, zda se pětaosmdesátiletému režisérovi těch zhruba 120 milionů dolarů vrátí.

Zatím to tak nevypadá, ale to je Coppolovi jedno. Šel za svou vizí, podobně jako za ní šel, když adaptoval román Maria Puza Kmotr a producenti si rvali vlasy z toho, že se herci pohybují ve stínu a není jim vidět do obličeje, Marlonu Brandovi, že není rozumět a film, že je moc dlouhý.