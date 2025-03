‍️ Vychováváme kluky k násilí – a ani si to neuvědomujeme.

Prodat nahou ségru za hamburger s kolou? To není scénář z temných koutů Discordu. ❌

To je dětská literatura. Rok 2021. Česká republika.



Tenhle manuál na obtěžování se jmenuje Fotbalový král. Kluky učí, že:

✅ Ženské tělo je něco, co si můžou koupit.

✅ Šmírovat holky je normální, jen se to nesmí provalit.

✅ Souhlas není potřeba, stačí to „vymyslet a zařídit“.



Nedělejme, že je to jen „klučičí sranda“. Je to první lekce o tom, že ženské tělo je volně k dispozici – stačí jen najít způsob, jak si ho vzít.



Co s tím?

️ Mluvme s kluky o respektu a hranicích. Nečekejme, že to pochopí sami.

Pečlivě vybírejme, jaké příběhy jim předkládáme.

⚡ Nesnižujme nevhodné chování na “klukoviny”.



Dnes je to knížka. Za pár let reálný svět... ‼️ Kde přesně chceme tuhle spirálu zastavit?!



#sebeobrana #modernisebeobrana #czsk #děti #deti #prodeti #rodice #rodiče #kniha #cteni #kluk #kluci #vychova #výchova