Vontská organizace je rozvrácena, místo Velkého Vonta neobsazené, nicméně z bahnitých hlubin je vyloven tajemný hlavolam ježek v kleci, s nímž uniká podobně záhadná maskovaná postava. Říkají mu Širokko a je nepolapitelný. Poradí si s ním Rychlé šípy?
... vrhnou se na něj jak chobotnice na kořist. Ruce se kolem něj obtočí jako chapadla, zacpou mu ústa a odvlečou do nejtemnějších hlubin čtvrti...
Stínadla se bouří vypráví o starém světě, který kolem sebe kope a nechce se nechat zkrotit, přesto jde o román moderní. Nejenže je napsaný s nevídanou suverenitou, ale pracuje i s motivy blízkými čtenářům internetového věku.