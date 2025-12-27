Širokko, fantom s umrlčí maskou. Stínadla se bouří je román plný nejistoty a smrti

Ilustrace Jiřího Gruse k vydání knihy Stínadla se bouří z roku 2020. | foto:  Ilustrace Jiřího Gruse

Lukáš Kašpar
  20:00
Stínadla se bouří volně navazují na Záhadu hlavolamu a jsou jednou z nejlepších knih Jaroslava Foglara. Jde o moderní román plný nejistoty a nebezpečí. Rychlé šípy se v něm utkávají nejen se záludným Bratrstvem kočičí pracky, ale i s několika znepřátelenými vontskými spolky v čele s Uctívači ginga.

Foglarovky

Vontská organizace je rozvrácena, místo Velkého Vonta neobsazené, nicméně z bahnitých hlubin je vyloven tajemný hlavolam ježek v kleci, s nímž uniká podobně záhadná maskovaná postava. Říkají mu Širokko a je nepolapitelný. Poradí si s ním Rychlé šípy?

... vrhnou se na něj jak chobotnice na kořist. Ruce se kolem něj obtočí jako chapadla, zacpou mu ústa a odvlečou do nejtemnějších hlubin čtvrti...

Stínadla se bouří vypráví o starém světě, který kolem sebe kope a nechce se nechat zkrotit, přesto jde o román moderní. Nejenže je napsaný s nevídanou suverenitou, ale pracuje i s motivy blízkými čtenářům internetového věku.

