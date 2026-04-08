Neznámý Jestřáb. Foglar píše o děvčatech i humorné novely o nešikovi na táboře

Na novinové stánky přichází v jednom svazku hned dvě méně známá díla Jaroslava Foglara. „Svorná sedma patřící k nejméně známým foglarovkám. I ta však skýtá zajímavá překvapení – kdo by do Jestřába řekl, že jako klubovou činnost bude doporučovat lov ondater?“ popisuje Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara.
V rámci Foglarova díla je novela netypická tím, že na rozdíl od ostatních jeho knih, kde jsou hlavními postavami jen chlapci, zde vystupují v rovnocenné míře i děvčata. Partu hlavních hrdinů knihy, děti z domu U Grošáka, totiž tvoří čtyři chlapci a tři dívky.
Poprvé Historie Svorné sedmy vycházela na pokračování ve Slovíčku, dětské nedělní příloze novin České slovo. Noviny si ji u Foglara přímo objednaly, vycházela od června do září roku 1938. První knižní vydání se objevilo v listopadu 1940.
Druhým dílem ve svazku je naopak kniha, kde se Foglar představuje jako autor humoristického dílka z prostředí skautského tábora Nováček Bubáček píše deník. Kniha poprvé vyšla v roce 1990.
„Část Foglarových věrných čtenářů přijímá jeho veselé texty spíše s rozpaky než s nadšením. Jistě je to dáno tím, že kvalitou jsou jen stěží souměřitelné s jeho nejlepšími romány,“ popisuje Šantora. Na druhou stranu však podle něj nasvěcují spisovatelovu osobnost z jiného úhlu, který byl známý spíše členům Dvojky a jeho přátelům. „Ti mimo jiné vzpomínají na Jestřábovy vtípky, průpovídky a veselé příhody, jimiž bavil své okolí a ukazoval, že si umí udělat zábavu i sám ze sebe,“ vysvětluje.
Právě tuto schopnost sebeironie výtečně dokresluje povídání o Vodomilu Bubáčkovi, který spolu s Jestřábem prožívá letní tábor a své pocity svěřuje deníku. Pokud tedy nejste fanoušky Foglara humoristy, čtěte právě vycházející titul Nováček Bubáček si píše deník jako svého druhu svědectví. Najdete ho jako součást knihy Historie Svorné sedmy.
Osmou knihu z edice Dílo Jaroslava Foglara Historie Svorné sedmy a Nováček Bubáček píše deník v jednom svazku zakoupíte od úterý 7. dubna v trafikách. Kniha bude v prodeji do 26. dubna, poté ji vystřídá další román z edice Když Duben přichází.