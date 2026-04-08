Neznámý Jestřáb. Foglar píše o děvčatech i humorné novely o nešikovi na táboře

Jaroslav Foglar, jak ho čtenáři příliš neznají. Další knihu z edice Dílo Jaroslava Foglara, která je v prodeji v trafikách, nabídne autora jako autora humoristického románu, ale i novely na objednávku, která vycházela na pokračování.
foto: archiv nakladatelství

Tajemná Řásnovka je už šestou knihou nové edice Dílo Jaroslava Foglara. Kniha...
Jaroslav Foglar - Přístav volá
Na novinové stánky přichází v jednom svazku hned dvě méně známá díla Jaroslava Foglara. „Svorná sedma patřící k nejméně známým foglarovkám. I ta však skýtá zajímavá překvapení – kdo by do Jestřába řekl, že jako klubovou činnost bude doporučovat lov ondater?“ popisuje Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara.

V rámci Foglarova díla je novela netypická tím, že na rozdíl od ostatních jeho knih, kde jsou hlavními postavami jen chlapci, zde vystupují v rovnocenné míře i děvčata. Partu hlavních hrdinů knihy, děti z domu U Grošáka, totiž tvoří čtyři chlapci a tři dívky.

Sedma a Bubáček. Vyhrajte v soutěžním kvízu dva knižní tituly Jaroslava Foglara

Poprvé Historie Svorné sedmy vycházela na pokračování ve Slovíčku, dětské nedělní příloze novin České slovo. Noviny si ji u Foglara přímo objednaly, vycházela od června do září roku 1938. První knižní vydání se objevilo v listopadu 1940.

Druhým dílem ve svazku je naopak kniha, kde se Foglar představuje jako autor humoristického dílka z prostředí skautského tábora Nováček Bubáček píše deník. Kniha poprvé vyšla v roce 1990.

„Část Foglarových věrných čtenářů přijímá jeho veselé texty spíše s rozpaky než s nadšením. Jistě je to dáno tím, že kvalitou jsou jen stěží souměřitelné s jeho nejlepšími romány,“ popisuje Šantora. Na druhou stranu však podle něj nasvěcují spisovatelovu osobnost z jiného úhlu, který byl známý spíše členům Dvojky a jeho přátelům. „Ti mimo jiné vzpomínají na Jestřábovy vtípky, průpovídky a veselé příhody, jimiž bavil své okolí a ukazoval, že si umí udělat zábavu i sám ze sebe,“ vysvětluje.

Právě tuto schopnost sebeironie výtečně dokresluje povídání o Vodomilu Bubáčkovi, který spolu s Jestřábem prožívá letní tábor a své pocity svěřuje deníku. Pokud tedy nejste fanoušky Foglara humoristy, čtěte právě vycházející titul Nováček Bubáček si píše deník jako svého druhu svědectví. Najdete ho jako součást knihy Historie Svorné sedmy.

Osmou knihu z edice Dílo Jaroslava Foglara Historie Svorné sedmy a Nováček Bubáček píše deník v jednom svazku zakoupíte od úterý 7. dubna v trafikách. Kniha bude v prodeji do 26. dubna, poté ji vystřídá další román z edice Když Duben přichází.

Hororová cesta ke šlechetnosti. Foglarův Přístav volá je klíčový k poznání jeho knih

Jiří, hrdina Přístavu volá, je svým kamarádem Láďou naprosto fascinován....

VIDEO První vydaná kniha Jaroslava Foglara Přístav volá vyšla v roce 1934, tedy v době, kdy už měl za...

Kniha dětských rituálů. V Řásnovce se odráží útlak režimu, kterému Foglar čelil

Ilustrace B. Kyškové k Tajemné Řásnovce

Tajemná Řásnovka je přes svůdný název možná nejobyčejnější román Jaroslava Foglara. Je o partě...

Nikdy nevznikla lepší reklama na letní tábory. Hoši od Bobří řeky ukazují cestu i dnes

Ukázka ilustrací od Marka Čermáka v knize Hoši od Bobří řeky

Třináct bobříků. Tábor ve Sluneční zátoce. Mladý zálesák Roy. Píseň úplňku. Vor na Bobří řece. Vzor...

Nejlepší foglarovka? Chata v Jezerní kotlině se vrací, nyní na novinové stánky

Nejslavnější vydání knihy z konce 80. let a poslední z letošního roku.

VIDEO Už potřinácté vychází jedna ze nejslavnějších knih Jaroslava Foglara, román Chata v Jezerní...

Děsy a běsy otce Rychlých šípů. Smrt Foglara fascinovala odmala, říká znalec

Roman Šantora

Ponurost, temnota, tajemství a všudypřítomný dech smrti. I tohle je jedna z nejsilnějších stránek...

Elegán s podmanivým hlasem Jiří Adamíra se narodil před 100 lety

Nejčtenější

KVÍZ: Zavolejte stráže, zbláznilo se páže. Jak dobře znáte film Ať žijí duchové?

Krakovec dostal střechu také v příběhu filmu Ať žijí duchové, který se zde...

Filmová klasika Ať žijí duchové! má vše, co se vyžaduje od skvěle zvládnuté dětské podívané: vtip, spád, bezprostřední herecké výkony, kopec chytlavých písniček, nezapomenutelné výroky a nenásilné...

KVÍZ: Šarže je hrozná, každej ho pozná. Vyznáte se ve filmech Vlasty Buriana?

Zita Kabátová, Vlasta Burian a Jaroslav Marvan ve filmu Přednosta stanice

S králem komiků Vlastou Burianem a jeho filmy neuděláte chybu ani ve všední den, natož ve svátek. Na Velký pátek se můžete podívat na jeden z jeho nejoblíbenějších kousků Přednosta stanice a při této...

„Vyřešil jsem ho.“ Klempíř odvolal Baxu ze správní rady Pražského jara

Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř odvolal svého předchůdce v úřadu Martina Baxu ze správní rady Pražského jara. „Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil,“ komentoval to Klempíř na...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Tak vtipní, až je zakázali. Vracejí se kacíři, kteří si zpívají na kříži

Premium
Michael Palin ve snímku Život Briana z roku 1979

Zakazovali ji, cenzurovali, proklínali coby neuctivou parodii Ježíšova osudu. Současně však komedie Život Briana přinesla jeden z filmových vrcholů tvorby skupiny Monty Python a pro její fanoušky...

