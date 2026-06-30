RECENZE: Buď za všech okolností nejlepší. Román Fitko je odpudivě přitažlivý
Nepojmenované hrdince románu Fitko čtenář rozhodně bezvýhradně nefandí. Jak by mohl, když lže, manipuluje, jedná impulzivně a často ubližuje sobě i svému okolí? Přesto patří k nejzajímavějším ženským postavám současné beletrie. Kesslerová totiž odolala pokušení napsat sympatickou hrdinku a místo toho stvořila hrdinku uvěřitelnou.
Když se uchází o práci v posilovně, zalže, že je na mateřské dovolené. Práci nutně potřebuje. A protože majitel fitka Ferhat chce být lepším mužem v lepším světě a podporovat ženy, které se snaží skloubit zaměstnání s péčí o děti, práci jí dá.
Pak už autorka nemá mantinely a rozehrává příběh, který je na první pohled absurdní a komický. Hrdinka nejen, že musí udržovat při životě neexistující dítě a vymýšlet o něm další a další lži, musí se taky zorientovat ve světě fitness, do něhož vůbec nepatří. Protože jako správná zaměstnankyně fitka má povinnost dělat jméno firmě i svým tělem.
Protřelý čtenář brzy odhalí, že tu vlastně vůbec nejde o fitko. Ve skutečnosti jde o posedlost. Nejdřív hrdinka cvičí jen proto, aby zapadla. Aby nebyla odhalena. Aby splnila očekávání druhých.
Jenže postupně se stává součástí světa, který je postavený na neustálém vylepšování sebe sama. Vstupuje do online skupin, sleduje fitness influencery, poslouchá nekonečný proud rad o správném stravování, disciplíně a sebekontrole.
Kesslerová tak velmi přesně vystihuje atmosféru současnosti, v níž se péče o sebe stala téměř morální povinností. Nestačí být zdravý. Je třeba být optimalizovaný. Nestačí se hýbat. Je třeba se zlepšovat ideálně jedním uběhnutým maratonem za měsíc. Nevadí, že jste nikdy předtím ani neobuli běžeckou botu. A vlastně nestačí ani žít. Je třeba na sobě pracovat a všem dokázat, že my z toho života vyždímáme všechno, co nám na švédských stolech naservíruje.
Pod vrstvou humoru tak autorka nastavuje zrcadlo společnosti, která sice neustále mluví o svobodě a přijetí, zároveň však nikdy nepřestává hodnotit těla, ta ženská obzvlášť. Jednou jsou příliš velká, podruhé příliš hubená, potřetí nedostatečně vypracovaná.
Kesslerová ovšem nesklouzává k jednoduché kritice fitness kultury. Rafinovaně vykresluje mechanismus posedlosti, který je pořád stejný, mění se jen jeho hřiště. Hlavní hrdinka totiž nebyla posedlá výkonem až ve fitku. Postupně se dozvídáme, že dříve působila na vysoké pozici v korporátu. A ani tam neuměla dělat věci napůl. Kdysi obětovala vše kariéře. Teď obětuje vše svému tělu.
Fitko
autorka: Verena Kesslerová
překlad: Kateřina Klabanová
nakladatel: Prostor, 2026
A autorka se nežinýruje. Scény, v nichž se nejmenovaná hrdinka snaží přijmout co nejvíc bílkovin, které následně vydáví a přemýšlí, že je prostě sní i v této podobě, jen aby nepřišly nazmar, jsou odpudivé. I přesto vábí k dalšímu čtení.
Vypráví totiž o světě, který nás neustále přesvědčuje, že ještě nejsme dost. Dost úspěšní, dost produktivní, dost krásní, dost disciplinovaní. A o tom, jak snadno můžeme uvěřit, že štěstí se snad objeví, až těchto milníků dosáhneme.
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