Historik Timothy Snyder bude hostem festivalu Svět knihy. Pohovoří o demokracii

V Sále Franze Kafky se Snyder od 16:00 zúčastní uvedení knihy Milana Babíka Kulda čeká na tank, od 17:00 bude následovat autogramiáda ve stánku knihkupectví Luxor. Od 20:00 pak Snyder vystoupí v kině Lucerna ve veřejné debatě o Evropě, Americe i Ukrajině, paměti a křehké rovnováze mezi demokracií a autoritářstvím.
„Jsme velmi rádi, že Timothy Snyder přijal naše pozvání právě nyní, kdy je Svět knihy Praha věnovaný tématům Evropa, historie a literatura jako hlas svobody. Snyder je letos ideálním festivalovým hostem - všechny tři tyto oblasti se v jeho díle přirozeně sbíhají. Schopnost nacházet paralely historické zkušenosti se současným děním z něj zároveň činí mimořádně silného a srozumitelného řečníka,“ uvedl ředitel festivalu Radovan Auer.
Snyder pokřtí beletristický debut politologa Babíka. Román Kulda čeká na tank propojuje vzpomínky na dětství ve stínu sovětských kasáren a tanků se současnou zkušeností války na Ukrajině.
„I tím letošní Snyderova návštěva získává další silnou rovinu - spojuje zásadní veřejná témata s konkrétním literárním příběhem, který k dnešku tak silně promlouvá,“ sdělil majitel nakladatelství Prostor Aleš Lederer.
Festivalový den Snyder uzavře večerní diskusí s názvem Historií proti moci a zapomínání v kině Lucerna. Zaměří se na roli historické paměti při obraně demokratických společností. Naváže přitom na myšlenkové dědictví osobností, jako jsou Václav Havel či Milan Kundera, kteří zdůrazňovali, že paměť je neoddělitelnou součástí svobody.
„Timothy Snyder patří k historikům, kteří své hluboké odborné znalosti dokážou uplatnit při přemýšlení o dění ve světě. Nahlíží je nejen z hlediska historického nebo politického, ale důležitá je pro něj také etika - naprosto zásadní perspektiva v aktuální geopolitické situaci, pro niž je charakteristická proměna planetárního řádu. Díky Snyderově květnové návštěvě se Praha může aspoň načas stát inspiračním ohniskem intelektuální mapy Evropy,“ podotkl šéfredaktor Paseky Jakub Sedláček.
Snyder je autorem řady mezinárodně oceňovaných knih. Tituly Krvavé země a Černá zem se staly výjimečnými počiny v historiografii 20. století a zároveň světovými bestsellery. Značný ohlas vyvolala také kniha Tyranie: 20 lekcí z 20. století, která burcuje k občanskému angažmá v době krize demokracie.
Jeho nejnovější publikace Svoboda: Pět pilířů pro život v 21. století vyšla v českém překladu loni a nabízí hlubokou reflexi pojmu svoboda v současném světě.
Loňský mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha přivítal rekordních více než 63 tisíc návštěvníků. Data nasvědčují tomu, že návštěvnost byla vyšší než v roce předchozím, kdy na festival dorazilo přibližně 60 tisíc lidí. Festival nabídl 818 účinkujících, 551 programů a 11 výstav.