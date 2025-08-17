Satirická bajka proti Stalinovi z módy nevyšla. Orwellova Farma zvířat slaví 80 let

Autor: ,
  9:00
Ačkoliv od prvního vydání románu Farma zvířat britského spisovatele George Orwella uběhlo již osmdesát let, řadí se stále mezi nejvýznamnější literární počiny. Socialista a kritik kapitalismu a imperialismu Orwell měl v úmyslu před západní veřejností „demaskovat sovětský mýtus“. Alegorie stalinistického Sovětského svazu se na policích knihkupectví poprvé objevila 17. srpna 1945.
Z filmu Farma zvířat

Z filmu Farma zvířat | foto: Archiv přehlídky Projekt 100

Britský spisovatel George Orwell v roce 1943. Těsně před svou smrtí (v roce...
Slavné Orwellovy romány. Barmské dny napsal na základě vlastní zkušenosti, jde...
George Orwell
Ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti zařadili do repertoáru inscenaci Farma...
10 fotografií

Až do konce 50. let 20. století nečekal toto dílo žádný velký úspěch, dnes však patří mezi světovou literární klasiku. V češtině vyšla už v roce 1946, ale později v Československu za komunistického režimu byl Orwell na seznamu zakázaných autorů a jeho kniha nemohla vycházet. Výjimkou byla kniha Zvířecí farma, která vyšla v samizdatu, a Zvířecí statek, jenž vyšel u exilového nakladatelství Index.

Orwell bývá někdy označován za prorockého spisovatele, jednoho z nejvýznamnějších ve 20. století, který již ve 40. letech velmi sugestivně a trefně vylíčil fungování totalitních společností.

Román 1984 ukazuje nebezpečí totality. Orwellova vize je stále mrazivě reálná

Řada pojmů z jeho antiutopických podobenství Farma zvířat a 1984 je běžně užívána v mnoha jazycích jako synonymum jevů totalitních režimů. Zanícený socialista a brilantní esejista Orwell halasně kritizoval neduhy tehdejší společnosti, kolonialismus i sociální nerovnost.

Asi nejčastěji používanou frází z Orwellova díla je věta: „Velký bratr tě sleduje“ z jeho nejslavnějšího románu 1984 (poprvé vyšel v roce 1949), kterou si vypůjčili i tvůrci novodobých reality show. V Orwellově pojetí má však tragický rozměr – Velký bratr vládne diktatuře, v níž nejvyšší autorita Strana používá k manipulaci obyvatel permanentně válčící Oceánie řadu propracovaných technik, především tzv. doublethink (dvojité myšlení).

Válka je mír, svoboda je otroctví...

Vyznačuje se tím, že propaganda je natolik propracovaná a sugestivní, až člověk dokáže bez problému věřit dvěma zcela protichůdným „skutečnostem“ naráz. Pak nikoho nepřekvapí, že na Ministerstvu lásky mučí vězně či že se Ministerstvo pravdy programově zabývá lhaním.

Ne tak temná jako román 1984, ovšem stejně skeptická je Orwellova bajka Farma zvířat, poprvé vydaná v roce 1945. Vypráví příběh zvířat, která vyhnala ze statku majitele a plna nadšení začala budovat ideální společenství. Vedení farmy ale postupně zcela ovládla prasata, která upravovala její zásady (“Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější“), až nakonec nastolila tvrdou diktaturu.

Dodo Gombár přivedl na jeviště Farmu zvířat. Orwell chytá druhý dech, říká

Podle Orwella Farma zvířat odráží události, které vedly k ruské revoluci v roce 1917 a následně ke stalinské éře Sovětského svazu. V dopise francouzské spisovatelce Yvonne Davetové Orwell popsal Farmu zvířat jako satirický příběh proti Stalinovi, v eseji Proč píšu (1946) napsal: „Farma zvířat byla první knihou, v níž jsem se s plným vědomím toho, co dělám, pokusil spojit politický a umělecký záměr v jeden celek.“

Orwell knihu napsal mezi listopadem 1943 a únorem 1944, kdy Británie byla za druhé světové války ve spojenectví se Sovětským svazem proti nacistickému Německu a britská levicová inteligence si velmi vážila Stalina, Orwell ho ovšem nenáviděl. Rukopis byl zpočátku odmítnut několika britskými a americkými nakladateli.

Časopis Time vybral v roce 2005 knihu jako jeden ze 100 nejlepších anglicky psaných románů.

Farma zvířat byla mnohokrát uváděna v divadle, několikrát byla zfilmována a vznikla podle ní i videohra. Knihou se také nechala volně inspirovat kapela Pink Floyd na svém slavném albu Animals (Zvířata), kde jsou hlavními hrdiny prasata, psi a ovce. Autorem písní je Roger Waters.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Pořad Na lovu posílí velké jméno. Novým lovcem bude moderátor Bouček

Jako poslední ze tří klíčových tuzemských televizí zveřejnila svůj podzimní program Nova včetně platformy OnePlay. Tematicky se podobá ostatním, nabízí rodinná témata, detektivky či soutěže. Vedle...

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou Motoristům sobě a lídryni strany v Olomouckém kraji Gabriele Sedláčkové. Reagoval tak na příspěvek...

Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...

Oscarové překvapení. Česko vyšle do boje místo Sbormistra dokument o fotografce

Členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) vybrali do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film dokument režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Slavnostní...

Satirická bajka proti Stalinovi z módy nevyšla. Orwellova Farma zvířat slaví 80 let

Ačkoliv od prvního vydání románu Farma zvířat britského spisovatele George Orwella uběhlo již osmdesát let, řadí se stále mezi nejvýznamnější literární počiny. Socialista a kritik kapitalismu a...

17. srpna 2025

Politika, zpěv i národnost. Proč za známé herce mluvil v českých filmech někdo jiný

Premium

V dobách němého filmu nikdo neřešil, jaký hlas mají filmové hvězdy. Když na celuloidovém pásu přibyla zvuková stopa, následovalo zhruba třicet let, kdy se hlasy herců natáčely souběžně s obrazem. Od...

16. srpna 2025

GLOSA: Stovka filmů za sto minut a navrch procházka. Bratři Lumierové jsou zpět

Při sledování některých současných filmů už člověk zapomíná, že na počátku stálo zjevení, magie, zázrak, dobrodružství a okouzlení, jež kinematografie přinesla světu, aniž by potřebovala tříhodinové...

16. srpna 2025  17:10

RECENZE: Nový Walliams je hravý i dravý, ale už se začíná tak trochu vykrádat

Premium

Zatímco internet zuřivě řeší, jestli David Walliams v televizi hajluje, nebo zdraví na římský způsob, na zdejších knihkupeckých pultech přistála poklidně jeho nová knížka pro děti. Už devětadvacátá!...

16. srpna 2025

TELEVIZIONÁŘ: Jak pes stráví poslední noc před kastrací? Prostopášně

Pozor, rozhodně nepouštějte svým dětem, upozorňuje snímek Fixed, v české verzi nazvaný Šmik, šmik, jehož premiéru nasazuje streamovací služba Netflix. Varování je namístě.

16. srpna 2025  9:30

Pilníkovo pozdní odpoledne

15. srpna 2025  17:30,  aktualizováno  17:30

RECENZE: Thriller Cihla točili u nás. S logikou se nepotkal, ale docela pobaví

60 % Premium

Nový německý film Cihla, který je k vidění na Netflixu, vznikal u nás. Ač si divák může v souvislosti se zápletkou po zhlédnutí klást mnoho vcelku logických otázek, nabízí tento thriller svižnou a...

15. srpna 2025

Zběsilost v srdci. Existenciální malířka Krištofíková vystavuje klíče od toho svého

Malířka a studentka AVU Anna Krištofíková pracuje hlavně se svým vnitřním symbolismem, který se začal postupně rodit v dětství na samotě u lesa, a současnými autoportréty. Ve svých obrazech...

15. srpna 2025  11:44

Taylor Swift odhalila image nového alba. Kopíruješ Kylie, zuří fanoušci Australanky

Nová éra, nová vizáž. Americká popová hvězda Taylor Swift světu předvedla obálku svého chystaného alba The Life of a Showgirl, které bude už její dvanácté. Zpěvačka zároveň ukázala fotografie, na...

15. srpna 2025  10:31

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, upozorňuje režisérka

Vysíláme

Režisérka Eva Tomanová ve svém novém dokumentárním seriálu Sperminátoři zkoumá fenomén darování spermatu „na dobré slovo“ – tedy mimo oficiální systém reprodukčních klinik. V Rozstřelu mluví o...

15. srpna 2025

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

KVÍZ: Nejen Rebelové a Requiem pro panenku. Znáte dobře filmy jubilanta Renče?

V neděli 17. srpna oslaví 60. narozeniny režisér a příležitostný herec Filip Renč, autor filmů jako Requiem pro panenku, Rebelové, Hlídač č. 47 nebo životopisné Lídy Baarové. Pokud máte dojem, že se...

vydáno 15. srpna 2025

Netflix láká na temné finále. Wednesday se vrací v traileru ke druhé části

Streamingová platforma Netflix zveřejnila oficiální trailer ke druhé části druhé série úspěšného seriálu Wednesday. Fanoušci se dočkají čtyř závěrečných epizod, z nichž poslední dva díly zrežíroval...

14. srpna 2025  18:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.