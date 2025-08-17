Satirická bajka proti Stalinovi z módy nevyšla. Orwellova Farma zvířat slaví 80 let

Až do konce 50. let 20. století nečekal toto dílo žádný velký úspěch, dnes však patří mezi světovou literární klasiku. V češtině vyšla už v roce 1946, ale později v Československu za komunistického režimu byl Orwell na seznamu zakázaných autorů a jeho kniha nemohla vycházet. Výjimkou byla kniha Zvířecí farma, která vyšla v samizdatu, a Zvířecí statek, jenž vyšel u exilového nakladatelství Index.
Orwell bývá někdy označován za prorockého spisovatele, jednoho z nejvýznamnějších ve 20. století, který již ve 40. letech velmi sugestivně a trefně vylíčil fungování totalitních společností.
|
Román 1984 ukazuje nebezpečí totality. Orwellova vize je stále mrazivě reálná
Řada pojmů z jeho antiutopických podobenství Farma zvířat a 1984 je běžně užívána v mnoha jazycích jako synonymum jevů totalitních režimů. Zanícený socialista a brilantní esejista Orwell halasně kritizoval neduhy tehdejší společnosti, kolonialismus i sociální nerovnost.
Asi nejčastěji používanou frází z Orwellova díla je věta: „Velký bratr tě sleduje“ z jeho nejslavnějšího románu 1984 (poprvé vyšel v roce 1949), kterou si vypůjčili i tvůrci novodobých reality show. V Orwellově pojetí má však tragický rozměr – Velký bratr vládne diktatuře, v níž nejvyšší autorita Strana používá k manipulaci obyvatel permanentně válčící Oceánie řadu propracovaných technik, především tzv. doublethink (dvojité myšlení).
Válka je mír, svoboda je otroctví...
Vyznačuje se tím, že propaganda je natolik propracovaná a sugestivní, až člověk dokáže bez problému věřit dvěma zcela protichůdným „skutečnostem“ naráz. Pak nikoho nepřekvapí, že na Ministerstvu lásky mučí vězně či že se Ministerstvo pravdy programově zabývá lhaním.
Ne tak temná jako román 1984, ovšem stejně skeptická je Orwellova bajka Farma zvířat, poprvé vydaná v roce 1945. Vypráví příběh zvířat, která vyhnala ze statku majitele a plna nadšení začala budovat ideální společenství. Vedení farmy ale postupně zcela ovládla prasata, která upravovala její zásady (“Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější“), až nakonec nastolila tvrdou diktaturu.
|
Dodo Gombár přivedl na jeviště Farmu zvířat. Orwell chytá druhý dech, říká
Podle Orwella Farma zvířat odráží události, které vedly k ruské revoluci v roce 1917 a následně ke stalinské éře Sovětského svazu. V dopise francouzské spisovatelce Yvonne Davetové Orwell popsal Farmu zvířat jako satirický příběh proti Stalinovi, v eseji Proč píšu (1946) napsal: „Farma zvířat byla první knihou, v níž jsem se s plným vědomím toho, co dělám, pokusil spojit politický a umělecký záměr v jeden celek.“
Orwell knihu napsal mezi listopadem 1943 a únorem 1944, kdy Británie byla za druhé světové války ve spojenectví se Sovětským svazem proti nacistickému Německu a britská levicová inteligence si velmi vážila Stalina, Orwell ho ovšem nenáviděl. Rukopis byl zpočátku odmítnut několika britskými a americkými nakladateli.
Časopis Time vybral v roce 2005 knihu jako jeden ze 100 nejlepších anglicky psaných románů.
Farma zvířat byla mnohokrát uváděna v divadle, několikrát byla zfilmována a vznikla podle ní i videohra. Knihou se také nechala volně inspirovat kapela Pink Floyd na svém slavném albu Animals (Zvířata), kde jsou hlavními hrdiny prasata, psi a ovce. Autorem písní je Roger Waters.