RECENZE: Aristokratka v Československu je to nejlepší, co Evžen Boček napsal

Jeho humoristické elány tady jedou ve vybraných chvílích v té nejvyšší lize, počínaje Vieweghem první půle devadesátek – a konče třeba prvorepublikovým Karlem Poláčkem nebo Eduardem Bassem.

A přitom je Boček, rodák z moravského Kyjova, svůj. V řeči, ve stylu, struktuře svého vyprávění. V řeči nadsazuje, hyperbolizuje, soustavně přehání. Všichni, nejen titulní „aristokratka“, mají pořád nervy nadranc, hroutí se a přivolávají na rodinný zámek Kostka, potažmo rovnou na celý svět nějakou tu očistnou apokalypsu. Stylem je Boček vitální, akční, dramatický, jeho vyprávění pádí stránkami jako ta příslovečná jarní řeka. A samotný příběh, který nám „aristokratka“ tentokrát vypráví?

Je to retro. Boček se vrací na Kostku v polovině roku 1983, kdy se má zámek oficiálně otevřít veřejnosti. Zámecký pán se samozřejmě k smrti děsí „muflonů“, čili zdivočelých, nekontrolovatelných návštěvníků – ale hlavní roli tady má někdo jiný. Kostku si totiž vyhlídla jako místo svých vdavek jistá hvězda normalizační pop-music. Samozřejmě trochu natajňačku. Takže pozdvižení je najednou na všech úrovních: hradní, okresní, celostátní, ba dokonce mezinárodní, tedy aspoň v rámci někdejšího „socialistického tábora“. Právě odtud generuje Boček nejvíc komiky.

Sází na to, že v někdejším Československu všecko fungovalo tak napůl, nebo rovnou vůbec. Všude byl zmatek, mlžilo se a bezostyšně lhalo a kradlo. Špiclovalo a práskalo. Nikdo neměl nic jisté. Nikdo neměl za nic odpovědnost. Děsivě se chlastalo, všichni do sebe sypali algenu a jiná dostupná léčiva, co měla sílu člověka aspoň na pár hodin v té normalizační šedi a bídě vypnout. Z dobové reality prostě zdrhal každý.

Aristokratka v Československu 70 % Evžen Boček Druhé město, Brno 2024 224 strany

„Aristokratka“ v tomhle moc nerozlišuje. Zle na tom byli její optikou nakonec všichni: komunista i nekomunista, vesnice jako město. Nezdravé režimní klima je žralo zleva zprava. To ale neznamená, že by vypravěčka nerozlišovala výchozí bod: nešťastného zámeckého pána, kterého ničí strach z lidí – a režimní oportunisty, zvrácené kariérní šplhouny. Takže nakonec žádný užitný sitkom, ale groteska, jak má být, s trochou toho existenciálního smutku a splínu na dně…

Bočkovi to sice někdy v řeči ujede, použije obrat nebo vytáhne na světlo motiv, který ve třiaosmdesátém rozhodně nebyl v oběhu (jako break-dance nebo AIDS), ale i tímhle vlastně drží čtenáře v napětí. Je to samozřejmě rekreační, zábavná literatura, ale není to brak. Je to psaní na hraně: mezi beletrií a kýčem. Je to literatura oddychová, ale ve výsledku taky trochu zneklidňující, znervózňující. Nutí nejen k smíchu – ale taky k osobnímu vzpomínání, návratům, reflexi. Navzdory závěrečnému chaosu a otevřenému konci doznívá i po dočtení. To není málo!