RECENZE: I v dobách pizzy a asijských pokrmů má ta česká strava něco do sebe

Lenka Vrtišková Nejezchlebová – Zvířata v éře lidí

Smažený kapr na Štědrý den krásně voní, ale je lepší se neptat, co prožil, než se na sváteční stůl dostal. „Teď máme rybníky, kde přeběhnete po kaprech na druhou stranu suchou nohou a do toho slyšíte, jak lapají po dechu,“ smutně konstatuje zoolog Ondřej Sedláček, jeden z dvacítky českých vědců a vědkyň, které vyzpovídala Vrtišková Nejezchlebová.

Zvířata v éře lidí 70 % Autor: Lenka Vrtišková Nejezchlebová Nakladatelství: N Media, 2024 Počet stran: 304 Prodejní cena: 599 Kč

V rozhovorech zkoumá naše soužití s jinými živočichy a přináší množství fascinujících poznatků. Kdo třeba tuší, že se velryby mohou spálit od slunce a že velrybí máma dokáže fyzicky potrestat nezvedené mládě? Neubližujeme někdy nevědomky svým domácím mazlíčkům až přílišnou láskou? A kolik sudů piva bychom museli vypít, abychom se nafoukli jako klíště, které se právě napojilo naší krví? A pozor na včely - ukazuje se, že jsou svým způsobem docela zlodějky.

To je jen pár ukázek z knihy určené „všem, kterým záleží na rozmanitosti“, psané poutavě a srozumitelně. Neděsí, ale poněkud varuje. Snažme se přírodě spíš pomáhat než škodit, vyzývá nepřímo. Jak uvádí v předmluvě biolog David Storch: „Budeme si snad čím dál víc zvykat na to, že nejen ve vesmíru, ale ani na planetě nejsme sami a měli bychom se podle toho chovat.“

Lenka Vrtišková Nejezchlebová, Zvířata v éře lidí (N Media, 2024)

Christian Szabo – Evoluce českého jídla

Plná zajímavostí je i tato kniha, jejíž autor už léta pořádá v Praze kulinářské exkurze pro zahraniční turisty. A jejich četné dotazy ho vedly k tomu, že se ponořil do historie české kuchyně. Začíná v dobách pradávných, u přijetí křesťanství, a postupně se propracovává až do dnešních dnů. Stručně shrnout se tohle čtení nedá, lze jen konstatovat, že je poučné i zábavné, a tak pouze pár zastávek po proudu času.

Evoluce českého jídla 70 % Autor: Christian Szabo Nakladatelství: Argo, 2024 Počet stran: 232 Cena: 378 Kč

Koláče k české kuchyni neodmyslitelně patří po staletí, první zmínku o nich najdeme už v Kosmově kronice a vztahuje se k roku 1055. První zpráva o českém perníku je o něco mladší, z roku 1335. Dlouhou tradici mají olomoucké tvarůžky, písemně jsou zachyceny v roce 1452. Nejstarší český kuchařský rukopis je z roku 1529, recept na španělské ptáčky z roku 1680.

Ale abychom se neutopili v číslech. Dočteme se i to, jaké rady dávali lékaři Karlu IV. nebo Jiřímu z Poděbrad nebo co se jedlo při svatební hostině Viléma z Rožmberka – a přeskočme staletí, abychom dospěli k Magdaleně Dobromile Rettigové, plzeňskému pivu, vynálezu becherovky, kostkového cukru, pražské šunky a špekáčků nebo k prvnímu kontaktu českých vojáků se segedínským gulášem. A zavzpomínáme, jak naše stravovací návyky ovlivnil komunistický režim. A rozhodně si uvědomíme, že i nyní v dobách pizzy a asijských pokrmů má ta česká strava něco do sebe.