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Smazat už to nepůjde. Děti na internet rozhodně nepatří, varuje psycholožka

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Forenzní psycholožka Eva Vášová (23. dubna 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Veronika Pitthardová
  16:00
Sdílení dětí na sociálních sítích se stalo běžnou součástí rodičovství. Psycholožka Eva Vášová ale upozorňuje, že za nevinnými příspěvky se mohou skrývat vážná rizika. Od zneužití obsahu po nevratnou digitální stopu. „Dítě nemůže dát informovaný souhlas, protože není schopné dohlédnout důsledky takového sdílení. Profituje pouze rodič,“ říká Vášová v rozhovoru pro iDNES.cz.

Ústředním motivem vaší nové knihy je termín child sexual abuse material (CSAM). Proč se používá místo pojmu dětská pornografie?
Pod CSAM spadají všechny materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí. Ten termín je poněkud krkolomný. Jak ale sama říkáte – postupně nahrazuje dříve používané označení dětská pornografie. A to jednoduše proto, že slovo pornografie může evokovat něco dobrovolného, zatímco u dětí o žádné dobrovolnosti nemůže být řeč. Dítě totiž nikdy nemůže dát legální souhlas k tomu, aby bylo jakkoli sexuálně zneužíváno. Právě proto se dnes čím dál častěji používá přesnější a výstižnější označení CSAM.

Většina sexuálně motivované trestné činnosti na dětech se odehrává v okruhu blízkých.

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