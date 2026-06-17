Ústředním motivem vaší nové knihy je termín child sexual abuse material (CSAM). Proč se používá místo pojmu dětská pornografie?
Pod CSAM spadají všechny materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí. Ten termín je poněkud krkolomný. Jak ale sama říkáte – postupně nahrazuje dříve používané označení dětská pornografie. A to jednoduše proto, že slovo pornografie může evokovat něco dobrovolného, zatímco u dětí o žádné dobrovolnosti nemůže být řeč. Dítě totiž nikdy nemůže dát legální souhlas k tomu, aby bylo jakkoli sexuálně zneužíváno. Právě proto se dnes čím dál častěji používá přesnější a výstižnější označení CSAM.
Většina sexuálně motivované trestné činnosti na dětech se odehrává v okruhu blízkých.