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Maminka je pryč, starejte se sami. Eva Střihavková pokřtí nový román Můry

Autor:
  14:12
Eva Střihavková

Eva Střihavková | foto: Archiv E. Střihavkové

Kniha Můry od Evy Střihavkové
Spisovatelka Eva Střihavková
Spisovatelka Eva Střihavková
Kamil a Eva Střihavkovi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (11. února 2025)
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Na pulty knihkupectví míří nová kniha spisovatelky Evy Střihavkové Můry. Psychologický román poutavě vypráví příběh o malých sourozencích, kteří se bez jakéhokoliv vysvětlení ocitnout bez matky uprostřed drsného města. Oficiální křest poutavé novinky proběhne ve středu v pobočce Knihy Dobrovský na Masarykově nádraží.

„Když se za námi zavřou dveře a stojíme v chodbě, dojde mi, že jsme si z krámu kromě pomeranče nic neodnesli. Přitom jsem slíbil, že se o nás postarám. A tak mi zbývá poslední trik, říct sousedce s malými dvojčaty z druhého patra, že máma vaří guláš a že nám chybí dvě brambory. Domů se vracím s bramborami a tabulkou čokolády. Řekl jsem totiž, že ten guláš je narozeninový – pro Idu. Taky jsem se od ní dozvěděl, že je máma na řadě v úklidu chodby a vytřeno mělo být už včera,“ stojí v ukázce knihy Můry.

Kniha servíruje čtenářům příběh malých sourozenců Kryštofa a jeho mladší sestry Idy, kteří se ocitnou v situaci, do níž by se žádné dítě nikdy dostat nemělo. Ze dne na den zůstanou bez matky a musí se postarat sami o sebe.

Nejde o akční příběh plný rychlých zvratů, ale o pomalu gradující a tíživé vyprávění o sourozenecké lásce, dospívání, osamělosti a nejistotě ve světě, který se pro dvě opuštěné děti stává čím dál omezenějším. Děj se soustředí na hledání odpovědí na otázky kolem nepochopitelné situace i na snahu zachovat si normálnost a lidskou důstojnost.

Mateřství mě baví, ale nemám potřebu o něm psát, říká Eva Střihavková

Román oficiálně pokřtí autorka Eva Střihavková 1. července od 17 hodin v prodejně Knihy Dobrovský na Masarykově nádraží. Vše dobré knize jako kmotři na místě popřejí také herec Jan Cina, zpěvačka Markéta Foukalová a režisér Tomáš Svoboda.

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