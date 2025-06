Jak jste se seznámily?

Klára: Vlastně díky Harrymu Potterovi. Ve dvaadvaceti jsem se k němu vrátila a přelouskala ho celého znovu. A když jsem to dočetla, cítila jsem zvláštní smutek, že už to skončilo. A tak jsem hledala fanfikce, tedy povídky o něm, jak by to s ním mohlo pokračovat, a různé alternativní příběhy s postavami z té ságy. Tehdy jsem taky narazila i na queer (slovo označuje sexuální menšiny, pozn. red.) příběhy, přesněji povídky, kde jsou Harry Potter s Drakem (Harryho úhlavní nepřítel mezi spolužáky Draco Malfoy, pozn. red.) v romantickém vztahu. Začala jsem je taky psát. A Evča, která také patřila do té komunity, se mi ozvala, že se jí moje texty líbí.

Jedna žena nám například napsala, že už by po přečtení naší knihy neměla problém, kdyby za ní její syn přišel s tím, že je homosexuál. Že by to zvládla…