Kde se v něm bral cit pro vyprávění tak děsivé, že nám dodnes tuhne krev v žilách? Jak je možné, že se jeho pohádky a balady skvěle čtou i téměř po dvou staletích? Proč miloval Slovany a neměl rád Rusko?
Jaký děsuplný obraz z Erbenovy tvorby se vám nejvíc zaryl pod kůži?
Už v předškolním věku jsem nazpaměť uměl Polednici a Svatební košile. Vodníka jsem se nenaučil, ale i ten byl pro dětské vnímání nesmírně silný. Dokonce jsem tyhle balady deklamoval a za minulého režimu si je nahrával na nějaký maďarský magnetofon. Měl jsem rád strašidla, ale hororová literatura tu tehdy nebyla.
Erben dávno před Karlem Havlíčkem Borovským tušil, že Rusko je nebezpečné. Prostým selským rozumem přišel na to, co Borovský musel vidět na vlastní oči.