Mimozemšťané nám nedovolí opustit sluneční soustavu, tvrdí záhadolog von Däniken

Hlavními tématy Festivalu uvědomění budou letos témata jako dávné civilizace, vesmír, mytologie, vlivy umělé inteligence a také původ lidstva. Erich von Däniken tvrdí, že Zemi měli v minulosti navštěvovat mimozemšťané, kteří ovlivňovali historii lidstva.

Věříte v Boha? V nadpřirozenou bytost, která stvořila vesmír a vše kolem nás?

Ano, jsem hluboce věřící v Boha. Jsem jedním z lidí, kteří se modlí každý den. Říkám tomu všemohoucí duch vesmíru, ale nemá to nic společného s Bohem z Bible. Můj Bůh je všemocný a nadčasový. Je to něco, co stvořilo celý vesmír.

A věříte v evoluci? Podle evolučních biologů není pochyb o tom, že život, včetně bytostí s vlastním rozumem, se vyvinul z primitivních molekul.

Ano, věřím. Na této planetě jsme všichni součástí evoluce, a nejen to. Podle starého textu: „Bohové“ stvořili lidstvo k obrazu svému Elohimové (hebrejský výraz pro bohy, pozn. red.). Tedy dnes víme, že evoluce nezačala na této planetě, ale přišla z vesmíru. Říká se tomu teorie panspermie. Mnoho vysoce hodnocených profesorů, jako jsou profesor Chandra Wickramasinghe a profesor Francis Crick, si byli, nebo jsou, jisti, že na Zemi přišel život z vesmíru.

Kdy tedy podle vás mimozemšťané navštívili naši planetu úplně poprvé?

Na tuto otázku nelze odpovědět. Vím, že tu byli mnohokrát, ale kdy poprvé, to nevím. To může být před miliony let, nebo před mnoha tisíci. Ale je jisté, že se změnila naše genetika, takže jsme se pak stali lidmi, jakými jsme dnes.

Rozvinula by se podle vás bez mimozemšťanů vyspělá civilizace na Zemi?

Podle mého výzkumu nejen změnili naše geny, ale později pomohli prvním civilizacím vyvinout písemné, matematické a inženýrské úlohy. O tom se dočtete ve všech starověkých textech po celém světě.

Takže podle vás tedy mimozemšťané ovlivnili naši DNA? Nebo jsme jejich přímými potomky?

Obojí. Jak jsem již řekl, změnili naši DNA. Takzvaní „padlí andělé“ z Bible měli sex s našimi ženami, což znamená, že museli mít stejné pohlavní ústrojí a stejný počet chromozomů jako my. A výsledkem byli obři. I v řecké mytologii například Zeus měl mnoho lidských dívek a výsledkem byly bytosti nazývané „polobohové“.

A pokud nás ovlivnili – v jaké fázi? Na začátku? Například u jednobuněčných organismů?

Bylo to mnohokrát, pravděpodobně hned na začátku a pak později s několika úpravami v našich genech.

Tvrdíte ještě jednu poněkud kontroverzní věc. Podle vás jsou mimozemšťané mezi námi, a to už mnoho let. Proč je nedokážeme identifikovat? Nebo tušíme, kde jsou?

Víme z různých zdrojů, jako třeba od profesora Haima Esheda (bývalý ředitel izraelské vesmírné bezpečnosti, pozn. red.) nebo Paula Theodora Hellyera (bývalý kanadský ministr obrany, pozn. red.), že tito mimozemšťané žijí mezi námi a že naše vlády s nimi mají společné projekty. Takže jste klidně mohli nějakého potkat na ulici, ale nepoznali jste ho.

Jaké jsou podle vás jejich záměry?

Může nás navštěvovat mnoho různých druhů mimozemšťanů. Někteří jsou dobří a někteří špatní. Ale ti, kteří jsou na nás hodní, se nám snaží pomoci s technologiemi. Chtějí, abychom postavili gigantické vesmírné lodě, se kterými bychom mohli cestovat ke hvězdám. Dá se říci, že se snaží šířit inteligenci ve vesmíru – tak, jak to dělali kdysi oni.

Takže nás podle vás sledují, ovlivňují?

Ano, jsou tady a sledují nás. Nenechají nás opustit naši sluneční soustavu, dokud si neuvědomíme, že jsme jedno lidstvo, inteligentní druh této planety. Může trvat ještě několik let nebo desetiletí, než budeme připraveni navázat oficiální kontakt.

A jak vypadají?

Do dneška jsem žádné neviděl. Ale podle prohlášení Paula Hellyerse vypadají jako my. Také staré texty říkají, že vypadali jako lidé.

Erich von Däniken na archivním snímku ze 70. let 20. století.

Kdo o nich ví? Spolupracují podle vás s americkou vládou? Nebo s jinými vládami?

Ano, jak jsem řekl, existují s nimi smlouvy a spolupráce. Které vlády jsou zapojeny, to je přísně tajná informace a není přesně známa veřejnosti.

Bývalý agent americké vládní vyšetřovací skupiny pro UFO David Grusch pod přísahou vypověděl před Kongresem o federálním spiknutí s cílem zakrýt lidský kontakt s mimozemskou civilizací. Věříte mu?

Nemám rád slovo „věřit“. Chci to vědět! Takže musím počkat, až budeme mít prokázaná fakta. Ale jak se dozvídáme o takových prohlášeních stále více informací, je zřejmé, že vědí něco víc.

Ale proč by to vlády dělaly? Proč by skrývaly všechny informace?

Pokud tak činí, jde pravděpodobně o to, aby neztratily moc nebo kontrolu. Pokud se různé vlády po celém světě snaží něco skrývat, je to vždy z vojenských důvodů. Ale toto není moje specializace. Jsem profesionálem v oblasti starých textů a mimozemšťanů minulosti.

A kdy se podle vás mimozemšťané poprvé objeví na veřejnosti?

Až bude lidstvo na kontakt připraveno.