Zemřel spisovatel Erich von Däniken. Vrchnímu záhadologovi bylo 90 let

Zemřel švýcarský spisovatel a záhadolog Erich von Däniken, který svůj život zasvětil pátrání po stopách mimozemšťanů na Zemi. Bylo mu 90 let. O úmrtí autora, který se proslavil již prvotinou Vzpomínky na budoucnost, agenturu DPA informovala jeho rodina.

Už ve své první knize von Däniken zformuloval hypotézu, že naši planetu v dávné minulosti navštívili mimozemšťané a vybudovali zde řadu významných staveb. Například velké obrazce na planině Nazca v Peru podle něj sloužily jako přistávací dráha pro mimozemšťany a tito tvorové stáli i za vznikem pyramid v Gíze či megalitů ve Stonehenge.

Erich von Däniken. Fanatik. Blázen. Vysmívaný mystifikátor. Odborníci ho často označovali hodně nelichotivě. Navzdory ošívání vědců se však autor bestselleru Vzpomínky na budoucnost stále těší přízni čtenářů. A vzkazuje jim: Nevěřte všemu, co píšu, ale zkuste se nad tím alespoň zamyslet.
Von Däniken se narodil 14. dubna 1935 ve švýcarském Zofingenu, vyučil se číšníkem a postupně se vypracoval na hotelového manažera. Už jako hoteliér v Davosu podnikal cesty na místa na planetě, která považoval za záhadná.

Za svůj život vydal přes tři desítky knih, které byly přeloženy do 30 jazyků s celkovým nákladem 60 milionů výtisků a byly podle nich natočeny filmy a televizní seriály. K jeho nejznámějším dílům patří vedle prvotiny také Zpátky ke hvězdám, Setba z vesmíru či Bohové byli astronauti.

Mimozemšťané nám nedovolí opustit sluneční soustavu, tvrdí záhadolog von Däniken

Däniken, který opakovaně navštívil i Česko, nebyl první, kdo teorie o mimozemšťanech vyslovil, ale právě on je nejvíc zpopularizoval. Jeho myšlenky mají mnoho příznivců, ale také kritiků z řad laiků i vědců, kteří spisovatele považují za diletanta a mystifikátora.

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

9. ledna 2026  16:46

Maxmilián Kocek, představitel vraha Straky v Metodě Markovič

Po úspěchu Sex O’Clock se dalo očekávat, že Maxmilián Kocek bude v rozletu. Ten...

Herec Maxmilián Kocek se jako 20letý student Pražské konzervatoře stal hvězdou seriálu Metoda Markovič: Straka, kde hrál jednu z hlavních rolí - vraha Jiřího Straku.

9. ledna 2026  14:01

Klidně napíšeme nejlepší bondovskou píseň všech dob, kasají se Oasis předem

Liam a Noel Gallagherové z kapely Oasis

Přestože dosud není jasné, kdo převezme štafetu po Danielu Craigovi a stane se novým hereckým představitelem Jamese Bonda, éterem poletují spekulace o tom, kdo složí, nahraje a nazpívá novou...

9. ledna 2026  13:58

