RECENZE: Válka s Hitlerem, žádný odsun. Epstein upravil dějiny a vznikl velký román
Debutoval novelou Ohybač křížů (2006), kde sleduje proměny rodinných členů poté, co se domů vrátil ztracený syn. A „ztracený syn“ hraje prim taky v Epsteinově novince, víc než pětisetstránkovém románu Koketérie. Kdo tady koketuje s čím, s kým a proč?
Už prvotina představila Epsteina jako autora řemeslně zdatného, jako strhujícího vypravěče, jako dobrého čtenáře lidské psychologie, citlivého pozorovatele vývojových změn a proměn v myšlení i emocích jednotlivých postav.
|
RECENZE: Z Marka Epsteina je spisovatel. Dravec je lidský, ale bolestný příběh
Nejinak v Koketérii. Hrdinovi je sedmnáct, má před maturitou, nabere nečekanou erotickou zkušenost – a dostane darem deník. Ten pak určuje žánrovou povahu celého textu. Je to koláž vlastních i cizích zápisů, mix verše, fejetonu, reportážně i vzpomínkově laděných partů, ale taky drobných kreseb. Místem děje je jednak Jindřichův Hradec, kde je hrdina doma, jednak Praha, kde začne čirou náhodou svou novinářskou dráhu v Peroutkově časopisu Přítomnost. Čas vymezují roky 1936 až 1968.
Až sem by to byla dost obehraná písnička. Jak je nosné konfrontovat malé a velké dějiny, zapisovat běh vlastního života uprostřed pohyblivých písků první republiky, protektorátu a totality po osmačtyřicátém – to už vyzkoušeli v české literatuře po roce 2000 mnozí.
S různým úspěchem. Epstein ale něco přidal. Trochu kontrafaktuálnosti. Klíčové dějinné zlomy totiž lehce posunul, pozměnil. Směrem k aktivitě, možná k lepšímu. Na podzim 1938 se nedemobilizovalo, naopak – armáda se postavila okupantům.
Atentátníci na Heydricha zvládli rafinovaným obratem frnknout z podzemí kostela v Resslově ulici. Po válce nepřišel žádný krvavý odsun, ale Němci dostali překvapivě druhou šanci. Taky s únorem 1948 je to u Epsteina trochu jinak…
|
Blízkost syndromu vyhoření je nejlepší motivace, věří scenárista Epstein
Je to velmi zneklidňující vypravěčský tah. Autor sice koketuje s lepší verzí vývojového pohybu dějin, na chvíli přehodí výhybku šťastnějším směrem – jenže nakonec to dopadne stejně. Šance zůstane nevyužita. Zásadního se nezmění nic.
Stejně v profilu hlavního hrdiny. Opakovaně se snaží uniknout svému osudu, vymanit se z role – ale vždycky musí zpátky do hry. Ať je student, novinář, voják, manžel, otec dcery a syna, feťák a děvkař, vězeň v lágru, invalida anebo spisovatel, který se proslaví svými prasáckými veršíky a později románovou tetralogií málem po celém glóbu.
Někdy je nepevný, jindy pevný; často váhá, než by šel neomylně za svým. Trochu kolaboruje, hodně utíká, ale taky se vrací, aby napáchané zlo odčinil.
Koketérie
autor: Marek Epstein
nakladatel: Listen
Co autor skrz tuhle svou postavu říká čtenáři? Skrz její nejednoznačnost, rozostřenost? Skrz její prodlužování vlastním psaním? Že každá mince má dvě strany? Že s osudem nikdo nehne? Že mezi černou a bílou je celá škála odstínů šedi? Že život je k nesnesení těžký a krutý, ale že jiný prostě není k mání? Že nikdo není dokonalý – a že pokud něco pomůže, pak nejspíš láska, pokora, ústup z pozic vlastního ega?
Marek Epstein napsal velký román. A ovšemže velký nejen tím rozsahem přes půl tisícovky stránek. Velký hlavně literárně. Otázkami, které před čtenáře klade. Co naznačil autor před devatenácti lety svou prvotinou, teď monumentálně stvrdil Koketérií. Jedna z knih, které zůstanou.
Tipy z televizního programu
Recenze: Nejkrásnější hádanka 70 %, Počátek 60 %, Tropická bouře 70 %, Mickey 17 60 %, Život 50 %, Klíč svatého Petra 50 %, 47 róninů 45 %, Zelená míle 75 %, Indián 0 %, Pohádky pro Emu 55 %, Chudáčci 70 %, Labyrint lží 60 %, Zombieland: Rána jistoty 50 %, Pyšná princezna 60 %, Zejtra napořád 45 %, Vánoční Kameňák 20 %, Mezi vlky 60 %, Dědictví aneb Kurva se neříká 35 %, John Wick 2 65 %, Počátek 60 %, O vánoční hvězdě 60 %, Peklo s princeznou 60 %, Strašidla 40 %, Sex ve městě 70 %, Hartova válka 60 %
Klíčová slova: Vánoce v televizi, Advent a Vánoce, Noc na Karlštejně, Vrať se do hrobu!, Slavnosti sněženek, Princ a Večernice, Postřižiny, Třetí princ
RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem
Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...
KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu
Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů...
RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila
Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...
Bude Anděl Páně 3? Dejž to Pánbůh, děti moje, vzkazuje z nebe sám Jiří Bartoška
Anděl Páně měl premiéru před dvaceti lety a společně s druhým dílem se stal novodobou klasikou televizních Vánoc. Zvažovaný třetí film ztratil smrtí Jiřího Bartošky nenahraditelného představitele...
Jaký bude TV program na Štědrý den? Kde sledovat Kevina, Pelíšky či Anděla Páně
Televizní program na Štědrý den 24. prosince 2025 je plný pohádek, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Představte si to: venku se setmělo, stromeček září, z krbu sálá teplo a pod ním už netrpělivě...
RECENZE: Válka s Hitlerem, žádný odsun. Epstein upravil dějiny a vznikl velký román
Marek Epstein (1975) rezonuje v české kultuře posledních dekád hlavně jako filmový a televizní scenárista. Napsal úspěšné kusy, pro něž sbíral materiál v životních osudech léčitele Jana Mikoláška...
Pochybnosti o princezně, Vetchý hořel. Natáčení S čerty nejsou žerty bylo žhavé
Miroslav Vladyka jako Petr Máchal a Sagvan Tofi coby čert Janek. I tak mohlo vypadat obsazení pohádky S čerty nejsou žerty. Zajímavostí je ale mnohem víc.
Na Boží hod vyhrála u diváků slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak
Premiéru pohádky Největší zázrak si na Boží hod nenechalo na obrazovkách České televize ujít 1,8 milionu diváků starších čtyř let při podílu na sledovanosti 44,19 %. Zásah pořadu se vyšplhal na 2,3...
Výlet do časů, kdy ilustrace byla králem. Kniha holduje kreslíři Junkovi
Hradecký publicista Jiří Polák se rád vrací, řečeno s klasikem trampské písně, „do poválečných let, kdy vycházel náš starý dobrý Vpřed... “ Ctitele Jaroslava Foglara tam vede nejen věčná klukovská...
KVÍZ: Do obráceného světa a zpět. Patříte mezi fanoušky seriálu Stranger Things?
Ostře sledovaný seriálový fenomén Stranger Things spěje do finále, které snad nemůže být jiné než grandiózní. S ničím menším se početný fanouškovský tábor nesmíří. Další tři díly jako příprava na...
RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila
Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...
Soudružko, proč tu vystupuje doktor? Jak filmy a pohádky dostaly od režimu výprask
Až se pod stromečkem upelešíte u pohádek Princezna se zlatou hvězdou, Šíleně smutná princezna nebo u komedie S tebou mě baví svět, měli byste vědět, že si tím kazíte vkus. A že vašim dětem tyhle...
„Jeho dílo obohatí i dnes.“ Desítky lidí si na Vyšehradě připomněly úmrtí Karla Čapka
Ke hrobu spisovatele Karla Čapka na pražském Vyšehradě přišly na Boží hod před polednem desítky lidí. Setkání se koná pravidelně ve výroční den jeho úmrtí v roce 1938. Člen výboru pořádající...
TRAILERY ROKU: Nejvíce lákala drsná série Adolescent, zkáza Titanu či Hra na oliheň
Rok 2025 přinesl řadu působivých trailerů slibujících napětí a akci. Mezi nejočekávanější projekty patřil mimo jiné seriál Adolescent, technicky výjimečné psychologické drama natočené na jeden jediný...
Mistr improvizace. Zemřel Pat Finn, zahrál si v seriálech Přátelé či Průměrňákovi
Ve věku 60 let zemřel americký herec Pat Finn, známý ze seriálů Přátelé či Průměrňákovi. S odvoláním na oznámení rodiny o tom informoval server BBC. Komik a mistr improvizace, který se podle...
PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB JUNIOR (40.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč
Přes dva miliony diváků. Štědrovečerní pohádka ovládla sledovanost
Nejsledovanějším pořadem letošního Štědrého dne se stala premiéra pohádky Záhada strašidelného zámku. Vidělo ji 2,29 milionu diváků při podílu na sledovanosti 58,05 %, alespoň tři minuty (tzv. zásah)...
Co nepropásnout v televizi na Štěpána? 26. prosinec začne Kostí v krku
Televizní program na druhý svátek vánoční, pátek 26. prosince 2025, je plný oddechové zábavy. Těšte se na Lotranda a Zubejdu, nestárnoucí S čerty nejsou žerty nebo pohádku Princ a Večernice....