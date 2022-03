Instagram je nová líheň zločinu. Ze satiry vyšel thriller, hlásí spisovatelé

Ve své knižní prvotině Není jako ty toho využila autorská dvojice manželů z Británie píšící pod pseudonymem Ellery Lloyd. Slovem se dlouhá léta živí oba, než se však dostali ke společnému psaní, tvořili zvlášť. První polovina dvojice, Collette Lyonsová, pracovala jako novinářka a obsahová ředitelka anglické mutace časopisu Elle a její manžel Paul Vlitos, druhá polovina dua, zas vyučoval tvůrčí psaní na Univerzitě v Surrey.

Píšete o influencerech. Za úspěchem vaší hlavní hrdinky na Instagramu je hodně úsilí. Přitom alespoň zde v Česku mnozí nejsledovanější tvrdí, že celý jejich úspěch je vlastně náhoda. Věřili byste jim?

C.L.: Ne. Reálně není možné výrazně a dlouhodobě prorazit, aniž byste měli alespoň nějaké marketingové zázemí nebo plán… Chápu, proč to říkají. Chtějí se přiblížit sledujícím, působit přirozeně, nabídnout líbivý příběh, ale realita je jinde.

P.V.: Všichni úspěšní influenceři velice dobře znají svou značku a její hodnotu. A pokud ji nerozeznají hned, tak na ni velice rychle přijdou. Není na tom ale vůbec nic špatného. Nechci jejich úsilí snižovat. Jen je to prostě podnikatelský záměr jako jakýkoliv jiný.

Navštívili jste nějaké akce, abyste se komunitě influencerů přiblížili?

C.L: Ano, já jsem byla na pár setkáních takzvaných “instaparents” (instarodičů, pozn. red). Ráda vzpomínám na jednu prezentaci nové pračky. Bylo fascinující, jak ten stroj nikoho nezajímal a přítomných dvacet nebo třicet matek jen zoufale bojovalo o fotku s pěti zbylými kolegyněmi, které měly více sledujících a mohly jim tak zajistit větší dosah.

Bizarní představa. Má podle vás prostředí sociálních sítí pro thriller jako žánr potenciál?

P.V.: To určitě. Je to místo, kde vás lidi nonstop sledují a vy o tom vůbec nemusíte vědět. Svůj profil nemůžete jen tak vypnout, pokud se chcete sociálními sítěmi živit.

Vy sami máte s Instagramem nebo Facebookem špatnou zkušenost?

C.L.: Ne, ale po narození dcery jsme si stanovili pravidla pro jejich užívání. Nikde veřejně nedáváme její fotky, posíláme je jen rodině nebo přátelům v soukromých chatech. Věříme, že až ona by si měla rozhodovat o tom, jak bude prezentována.

C.L.: Vlastně je to skvělé místo nejen pro thriller, ale pro jakýkoliv příběh o stalkingu, které jsou mezi čtenáři populární.

P.V.: Vtipné je, že původně jsme zamýšleli napsat společenskou satiru a nakonec z toho vylezl thriller.

Iluze dokonalosti, kterou Instagram vytváří, může být pro lidskou psychiku škodlivá. A tak vaše hrdinka začne předstírat, že její život perfektní není. I když k tomu nemá daleko. To už je trochu zvrácené, nemyslíte?

P.V.: Když to takhle shrnete, ano. Jenže to ztotožnění funguje na sociálních sítích úplně stejně jako třeba ve filmu, seriálu… Možná i víc. Myslím, že kvůli tomu začíná být Instagram té umělé “nedokonalosti” téměř stejně plný jako „umělé dokonalosti“.

Spisovatelé, kteří píší ve dvojici, spolu ve skutečnosti fyzicky často vůbec nepíší. Máte to stejně?

C.L.: Jasně, s malou dcerou by asi ani nešlo, abychom ve stejný čas usedli ke klávesnici. Rozdělili jsme si při psaní tři hlavní postavy. Text jsme pak ale stejně vzájemně editovali, takže už ani my nepoznáme, kdo psal co.

P.V.: Hodně jsme hlídali, abychom se nerozcházeli v drobných detailech. To by byly zbytečné chyby.

Z knihy by prý měla vzniknout i minisérie. Jak to s ní vypadá?

P.V.: Na projektu se nijak nepodílíme. Chtěli jsme příběh přenechat profesionálním scenáristům.

Vaše nová kniha The Club, která ještě nemá český překlad, se dočkala podpory od oscarové herečky Reese Witherspoonové, kterou mnozí sledují kvůli knižním tipům. O čem je?

C.L.: Zase jsme nahlédli do zákulisí fungování nějaké atraktivní komunity a tentorát jde opravdu víc o satiru. Hlavními hrdiny jsou nejvýznamnější světové celebrity, které se v rámci tajného klubu schází na tři dny na odlehlém ostrově, aby společně slavili a opájeli se bohatstvím. Pak ale dojde k vraždě... Je se na co těšit.