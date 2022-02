V Česku už nejsem doma. Eliška Krausová nejen o tom, co jí vadí na Kolumbijcích

Ve dvaadvaceti se vypravila za strýcem do Kolumbie, aby se zdokonalila ve španělštině, kterou studovala. Uvěznil ji tam však osmašedesátý rok. A tak se Eliška Krausová, dcera spisovatele Oty Krause a sestra Ivana a Jana Krausových, stala hrdou Kolumbijkou. Vdala se za váženého profesora španělské literatury a sama se stala vysokoškolskou profesorkou. O tom, jak se jí žije v zemi proslavené kokainem a jaké to je, být součástí klanu Krausů, teď s novinářem Vladimírem Krocem vydala knihu Letenka do neznáma.