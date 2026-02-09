Příští pondělí se během přehlídky Books at Berlinale deset knih z celého světa představí více než 180 filmovým producentům. Jde o tituly, které mají největší potenciál pro filmové zpracování.
Benešova kniha Nepatrná ztráta osamělosti vypráví příběh židovského chlapce, který přežije nacistický vyhlazovací tábor a po útěku z pochodu smrti se v květnu 1945 na pokraji fyzických i duševních sil vrací do rodné Prahy. Loni vyšel německý překlad knihy.
Pro Beneše to není první úspěch. Se svou knihou vyhrál v roce 2024 i prestižní ocenění Magnesia litera.
„Psát román jako filmový obraz by byla chyba, ale je fakt, že plno lidí mi to rovnou po přečtení Nepatrné ztráty osamělosti říkalo: ‚Tohle by bylo dobré pro Netflix‘,“ řekl Beneš. Dodal však, že úvahy o filmovém ztvárnění jeho knihy jsou v počátcích a nemusí se vůbec realizovat.
Projekt Books at Berlinale vznikl v roce 2006 jako první trh s filmovými právy na adaptace literárních předloh na filmovém festivalu kategorie A, do níž spadají nejvýznamnější filmové přehlídky světa.
Česko je letos čestným hostem Frankfurtského knižního veletrhu. Ten se uskuteční se mezi 7. a 11. říjnem 2026.