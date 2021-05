RECENZE: Elementi jsou pro zvídavé děti. Vypráví o živlech a malé dívce

Kníratý kluk jménem Rio symbolizuje vodu, světlemodrý Feng vzduch, oplácaná tmavá Gaia zemi a doménou oranžové rozcuchané holky Fogo je oheň. V půvabné knížce Zory Cejnkové a ilustrátorky Jitky Petrové nazvané Elementi pozvou Julii na cestu za dobrodružstvím. Jak by mohla nesouhlasit? Podívá se s nimi na spoustu míst, kam se člověk obvykle nedostane.

Někdy to je pěkně nebezpečný výlet. Copak v potrubí čističky odpadních vod to ještě jde, ale když Julie letí v podivné kapsli s Gaiou do podzemního ropného jezera a pak stále blíž ke středu Země, má pěkně nahnáno. Ani návštěva ve vesmíru není bez rizika, stejně jako setkání s hurikánem. Samozřejmě Elementi nikdy Julii doopravdy neohrozí a třeba Feng ji chrání i před policií, když ji na chvíli učiní neviditelnou.

Knížka je určena zvídavým dětem, které se chtějí dovědět něco o tom, jak funguje svět, ale různá poučení skýtá i dospělým – kolik z nich například ví, jak to vypadá uvnitř bankomatu?



Elementi Zora Cejnková ilustrovala Jitka Petrová Pikola, 2021, 192 stran Hodnocení­: 80 %

Je členěna do čtyř oddílů podle jednotlivých prvků a psána kouzelným a vtipným „holčičím“ stylem plným výrazů jako hustý a cool a nabízejícím i základní úvod do španělštiny díky výrazům, jimiž své promluvy prokládá Rio.

Malá Julie sice stále zůstává rozevlátým dítkem, avšak díky kontaktům s Elementy dozrává v přemýšlivou osůbku, která snad jednou zjistí, že strkat si palec do pusy není zrovna cool. Jestli Rio, Feng, Gaia a Fogo jednou zmizí, bude se jí po nich stýskat, nicméně to, co se od nich naučila, jí zůstane.

A možná… Možná jednou potká i Ježíška.