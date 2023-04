Spisovatel a archeolog Eduard Štorch snil o dokonalé škole. Chtěl učit jinak

Ve svých dílech se vydával hluboko do minulosti, ale sám se díval zejména do budoucnosti. Týkalo se to především učitelství a výchovy mládeže. Obojí se snažil zásadně zreformovat, ale často narážel na nepochopení. Není divu, že se kvůli dlouhodobému souboji s větrnými mlýny nakonec zhroutil.

Na hrobě v Lobči na Mělnicku má u jména vytesané tři profese: učitel, spisovatel a archeolog. Na pedagoga byl však příliš aktivní, na vědce zase málo studovaný, a tak se nejvíc proslavil jako literát.