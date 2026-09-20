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RECENZE: Život a předčasná smrt. Co všecko se hroutí v knize Édouarda Louise

  10:55

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Francouzský spisovatel Édouard Louis | foto: Profimedia.cz

Édouard Louis má v češtině další knížku. Ostatně tohle platí rok co rok. Jeho autofikční psaní prostě táhne. Poté, co Louis (ročník 1992), hvězda francouzské literatury poslední dekády, vytěžil svou vlastní životní zkušenost homosexuálního kluka z francouzského maloměsta, rozežraného sociální i hmotnou bídou a xenofobiemi všeho druhu – pokračoval k figurám vlastního otce a matky. Teď přišla řada na jeho staršího bratra.

V textu Zhroucení ohledává a bilancuje život a předčasnou smrt člověka, k němuž měl sice relativně blízko (byl to přece starší brácha), ale jehož osobnostní profil ho natolik odpuzoval a děsil, že se s ním celou dekádu raději vůbec nevídal. Proto důkladná knižní rekonstrukce.

Žánrově je to všetečné, proměnlivé psaní. Louis střídá časové roviny, úhly pohledu, prolíná své vlastní vzpomínky s výpověďmi bratrových blízkých, ať matky, sestry anebo jeho partnerek. Je to dynamická koláž, kde se střídají prvky reportáže, deníkových poznámek, úvahové pasáže filozoficko-sociologického typu s pasážemi vyloženě básnickými. Čili navenek chytlavé téma i funkční výraz. Dobře se to čte – a člověku je chudáka bráchy dokonce trochu líto. Jenže co dál?

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Louisův bratr vystupuje z textu jako zlomený, totálně zničený člověk, který nemá budoucnost a utíká z přítomnosti co nejrychleji do minulosti, a ještě spíš – do zapomnění. Ničil se nadměrnou konzumací alkoholu. Ten mu sice nejdřív dával euforická křídla, později už ale jenom zesiloval jeho nezvladatelnou agresivitu a pocit zneuznání, zmarnění. Vždycky a všeho. Louis se snaží zjistit proč. Mohl za to nenávistný, paralyzující otec, který syna nikdy neocenil, nepodpořil, neměl rád? Mohla za to sociální realita, která mu nedala šanci, aby našel důstojnou práci, bydlení, život? Mohl za to souběh jednoho s druhým, jehož drtivou sílu bratr prostě nezvládnul unést, a tak zvolil sebezničení?

Zhroucení

60 %

Édouard Louis

překlad Sára Vybíralová,

Paseka, 2026, 248 stran

Ačkoli autor neukazuje na viníka prstem, je to trochu moralizující a zjednodušující psaní. Stížnost, že se současnou společností je něco špatně. A jistě nejenom s tou francouzskou, jak svědčí zájem o Louisovy knížky v dalších několika desítkách jazyků. Stížnost, že politika nefunguje. Že produkuje jenom dvojí typ člověka: boháče a chudáka, šťastného a nešťastného, živého – a odsouzeného k smrti. Asi jako ve středověku. Jenže takhle černobílé to nakonec není. V Louisově novince najdeme dva momenty, které jdou hlouběji.

Zaprvé: Ne všichni zpovídaní v Louisově textu malují jeho bratra jako negativní, sebezáhubný typ. Z některých výpovědí prosvítají překvapivě momenty, které ukazují, že chtěl, že se snažil pracovat, že dokázal uvolnit svou emoci, že dokázal milovat. Jakkoli ve finále málo, slabě – ale dokázal! Na rubu téhle fazety pak působí kontrastně zadruhé: Louis si drží bratra na distanc. Vymaže ho na dekádu ze svého života. Nechce se mu ani přisypat do rodinného rozpočtu na jeho pohřeb. Ale pak to všecko sepíše a vytěží ve svém textu. Do posledního detailu, do posledního dechu.

Pokud autofikční psaní, kam bývá Édouard Louis obvykle řazený, bere potravu přímo z reality, z událostí, které se autorovi opravdu staly, pak to není moc hezká vizitka. Ostřelovat obecně politiku a společnost, jak jsou nespravedlivé a nelidské – a přitom nepodat svou konkrétní ruku člověku v nouzi, notabene vlastnímu bratrovi? Název nejnovější Louisovy knihy se dá číst různým způsobem. Hroutí se tady toho totiž zřejmě víc…

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Témata: kniha, Smrt

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