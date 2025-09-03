Dílo Satanovo? Kniha mapuje krvavou jízdu prvních polistopadových sériových vrahů

Případem prvních polistopadových sériových vrahů Josefa Kotta a Michaela Kutílka, kteří za 26 hodin zavraždili čtyři lidi, se zabývá právě vycházející kniha Dva na vraždu. Obsahuje i zapomenutý případ jednoho z nejmladších vrahů československé historie ze 70. let 20. století, a případ dvou mladistvých, kteří v Kolíně v roce 1989 vyvraždili čtyřčlennou rodinu jednoho z nich.
Josef Kott je přiváděn k soudnímu přelíčení u Krajského soudu v Plzni (8. června 1994).

Josef Kott je přiváděn k soudnímu přelíčení u Krajského soudu v Plzni (8. června 1994). | foto: ČTK

Michael Kutílek je přiváděn k soudnímu přelíčení u Krajského soudu v Plzni
Vrazi Kutílek (vlevo) a Kott se v roce 2006 neúspěšně snažili o obnovu procesu.
Dnes 65letý Kott se pokouší z doživotního trestu dostat na svobodu žádostí o milost.
Dnes 65letý Kott se pokouší z doživotního trestu dostat na svobodu žádostí o...
Autoři knihy, plzeňský bývalý novinář Milan Říský a právník a publicista Jan Thomayer se tak vracejí k případům, jež ve své době šokovaly veřejnost i kriminalisty.

Víc než polovinu knihy zabírá případ vražedné jízdy recidivistů Kotta s Kutílkem, které soud poslal v roce 1995 definitivně na doživotí do vězení. Seznámili se ve věznici a po amnestii v roce 1990 se rozhodli, že společně získají peníze. V noci na 2. května 1990 zavraždili v Nýřanech na Plzeňsku vrátného a sebrali mu zbraň, poté v lesích u Zbirohu ubodali desítkami ran dvě sedmnáctileté stopařky a pak zastřelili v Praze taxikáře a okradli ho.

Při návratu do Plzně 3. května časně ráno postřelili do hlavy britského řidiče kamionu, který útok přežil a později je identifikoval. Policie je zadržela 4. května. Kutílek ve věznici v roce 2017 zemřel. Předtím, když v roce 2006 žádali o obnovu procesu, ale řekl, že všechny vraždy spáchal pouze on sám jako satanistický rituál. Později údajně podstoupil vymítání ďábla a chtěl říci pravdu. Kott je stále ve vězení, obnovy procesu se naposledy domáhal v roce 2022.

Těhotní vraždami. Činy prvních sériových vrahů po Listopadu děsí dodnes

„Je to unikátní případ, který nebyl takhle komplexně doteď zpracovaný. A to důkladné zpracování si zasloužil,“ řekl Říský, který sbíráním materiálů a pátráním po archivech, starých novinách i v dalších zdrojích strávil několik měsíců. V knize je podle něj mnoho informací, které dosud veřejně nezazněly. Kniha se opírá o rozhovory s policisty, s experty i s přímými účastníky událostí, nechybí pasáže z vyšetřovacích spisů či informace z obsáhlého Kutílkova dopisu z vězení.

Těsně před uzávěrkou knihy se Řískému podařilo vypátrat a vyzpovídat jediného přeživšího krvavé jízdy Kotta a Kutílka - anglického řidiče. Dvojice mu ukradla z kamionu žluté autíčko Land Rover, které bylo pro objasnění případu zásadní, protože ho kriminalisté našli v rukou Kottovy malé dcery.

Čtenáři se dozvědí, jak si vrazi před přepadením vrátného v převleku za policisty vyrobili na policejní uniformu výložky a kde sehnali hvězdičky na označení hodnosti. V knize poprvé promluví lidé, kteří byli přítomni Kutílkově vymítání ďábla. Řískému se podařilo spojit i s argentinskou misionářkou, která vymítání ve věznici vedla, a s dalším přímým účastníkem události.

Ani další dva popsané případy nemají podle Thomayera svou závažností a okolnostmi v Česku obdoby. Dosud nepopsaný byl příběh sériového vraha z Kladenska, kapitola o takzvaném kolínském masakru je v knize popsána detailně, téměř jako rekonstrukce osudné noci minutu po minutě.

