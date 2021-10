Michal Viewegh napsal novou knihu. Román Dula navazuje na Biomanželku

Ukázka z románu Dula Let z Prahy do Paříže je dlouho klidný, což mou ustrašenou, začátečnickou nejistotu postupně ukolébá, takže pozdější (jakkoliv kapitánem předem ohlášený) průlet pásmem lehkých turbulencí mne zastihne zcela nepřipravenou – a tomu idiotovi Mojmírovi má panická úzkost bůhvíproč připadá legrační.

„Chcete říct, co vám pomůže? Připomínejte si, že jste nežila zbytečně, paní doktorko!“ šeptá pan spisovatel do mé strachy zpocené levé tváře. „Považte, kolik děti jste přivedla na svět – a to navíc nikoliv násilím, ve studeném světle porodních sálů, nebo dokonce těmi drastickými porodními kleštěmi, ale přirozenou cestou, v teple lidských domovů! V koupelnách firmy Ptáček a na trojmístných sedacích soupravách z IKEA!“ „Mohl byste chvíli držet hubu, Mistře? Děkuji vám.“