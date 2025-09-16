Bude to úžasná sranda! Co měli Gagarin, Jackson a Bouček do činění s dismančaty

Autoři na stránkách knihy samozřejmě připomínají zakladatele souboru Miloslava Dismana, zmiňují bývalé členy Marka Ebena, Aťku Janouškovou či Tomáše Töpfera, z mladších kromě zmíněného Libora Boučka Kryštofa Hádka, pozdějšího režiséra Radima Špačka, spisovatelky Báru Nesvadbovou a Pavlu Horákovou.
Jedním z někdejších účinkujících DRDS byl Martin Janouš, pozdější člen Ypsilonky, který podle slov autorů knihy překypoval ztřeštěnými nápady. Jeden za všechny: „Bude to úžasná sranda, parodie na western, dva kluci se dostanou do Ameriky, potkají tam Vinnetoua, přepadne je banda zloduchů, nakonec přemůžou i náčelníka, ten se bude jmenovat Vítězný Bůvol – a všechno skončí happyendem“.
Soubor na Janoušův námět okamžitě kývl a do hlavní role byl po přemlouvání obsazen jistý Adam Novák, který do té doby pouze doprovázel dvou sestru Sandru na zkoušky dismančat. Ano, správně – Adam a Sandra Novákovi, kromě dalších rolí Petr Bajza a Eva Svobodová v seriálu Bylo nás pět.
Výsledné představení Arizona se natolik zalíbilo producentovi České televize Čestmíru Kopeckému (jeho maminka Eva byla mimochodem na DRDS rovněž napojená), že souboru nabídl, aby Arizonu uvedl v televizním přímém přenosu v hlavním vysílacím čase. Režií byl pověřen Milan Šteindler a hrálo se na jevišti Dejvického divadla.
Kromě Adama Nováka, jehož si na základě jeho výkonu vyhlédl režisér Karel Smyczek pro zmíněnou adaptaci Poláčkova románu, se ve westernové parodii objevili pozdější divadelní režisér Zdeněk Bartoš, současný mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk, Andreas Christodoulou neboli raper Indy nebo Daria Špačková, později producentka celovečerního debutu Viktora Tauše Kanárek a seriálů Král Šumavy či Mozaika.
Členem Dismanova souboru byl svého času i hoch jménem Ivan Jandl. Jeho jméno je dnes bohužel pozapomenuté, ale jde o držitele dětského Oscara. Získal jej ve dvanácti letech v roce 1949 za roli v americko-švýcarském válečném dramatu Poznamenaní. Za svůj výkon byl vyznamenán i Zlatým glóbem a dodnes jde o jediného českého herce, který tato prestižní filmová ocenění dostal.
Osobností, s nimiž se „dismančata“ měla možnost setkat, byla velmi pestrá paleta. V rámci návštěvy Sovětského svazu, respektive proslulého dětského a mládežnického tábora Artěk, se tehdejšímu členovi souboru Tomáši Töpferovi podařilo pořídit rozhlasový rozhovor s prvním člověkem v kosmu Jurijem Gagarinem, který posléze odvysílala Pionýrská jitřenka.
A když v roce 1996 zavítal do Prahy Michael Jackson, byl Dismanův rozhlasový dětský soubor rovněž u toho. Krále popu na pódiu doprovodil v písničkách Heal The World a Earth Song. Autoři v knize potvrzují pověsti o Jacksonově naprosté profesionalitě a snaze po absolutně dokonalém výsledném dojmu:
„Michael Jackson si získal naše sympatie snadno a rychle. Představil se, poděkoval, že jsme přijali pozvání do jeho show, která otevírá světové turné HIStory. Náročný k sobě a ostatním neponechal nic náhodě. Několikrát nechal celou scénu, kdy tank zbortil teď z obrovitých kostek, postavit znovu, dokud všechno do puntíku neklapalo, jak si představoval.“
A do třetice ještě jedno světoznámé jméno – iluzionista a mág David Copperfield. Jeho pražské představení do češtiny tlumočil tehdy osmnáctiletý „dismaňák“ Libor Bouček, v souboru zvaný Libouček. Jazykově velmi dobře vybavený – vedle angličtiny si osvojil němčinu a francouzštinu – dnes pohotový moderátor a nově též lovec v televizním soutěžním pořadu Na lovu.