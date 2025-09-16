Bude to úžasná sranda! Co měli Gagarin, Jackson a Bouček do činění s dismančaty

Jindřich Göth
  7:30
Dlouholetí vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru Zdena a Václav Fleglovi svižně, vtipně a čtivě vzpomínají v knize Dismančata na čtvrtstoletí strávené s tímto tělesem. Připomínají dnes známé a populární členy jako Libora Boučka, popisují spolupráci s Michaelem Jacksonem a jdou také do historie.
Libor Bouček

Libor Bouček | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Libor Bouček
Libor Bouček
Libor Bouček
Libor Bouček
10 fotografií

Autoři na stránkách knihy samozřejmě připomínají zakladatele souboru Miloslava Dismana, zmiňují bývalé členy Marka Ebena, Aťku Janouškovou či Tomáše Töpfera, z mladších kromě zmíněného Libora Boučka Kryštofa Hádka, pozdějšího režiséra Radima Špačka, spisovatelky Báru Nesvadbovou a Pavlu Horákovou.

Jedním z někdejších účinkujících DRDS byl Martin Janouš, pozdější člen Ypsilonky, který podle slov autorů knihy překypoval ztřeštěnými nápady. Jeden za všechny: „Bude to úžasná sranda, parodie na western, dva kluci se dostanou do Ameriky, potkají tam Vinnetoua, přepadne je banda zloduchů, nakonec přemůžou i náčelníka, ten se bude jmenovat Vítězný Bůvol – a všechno skončí happyendem“.

Soubor na Janoušův námět okamžitě kývl a do hlavní role byl po přemlouvání obsazen jistý Adam Novák, který do té doby pouze doprovázel dvou sestru Sandru na zkoušky dismančat. Ano, správně – Adam a Sandra Novákovi, kromě dalších rolí Petr Bajza a Eva Svobodová v seriálu Bylo nás pět.

Výsledné představení Arizona se natolik zalíbilo producentovi České televize Čestmíru Kopeckému (jeho maminka Eva byla mimochodem na DRDS rovněž napojená), že souboru nabídl, aby Arizonu uvedl v televizním přímém přenosu v hlavním vysílacím čase. Režií byl pověřen Milan Šteindler a hrálo se na jevišti Dejvického divadla.

Kromě Adama Nováka, jehož si na základě jeho výkonu vyhlédl režisér Karel Smyczek pro zmíněnou adaptaci Poláčkova románu, se ve westernové parodii objevili pozdější divadelní režisér Zdeněk Bartoš, současný mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk, Andreas Christodoulou neboli raper Indy nebo Daria Špačková, později producentka celovečerního debutu Viktora Tauše Kanárek a seriálů Král Šumavy či Mozaika.

Členem Dismanova souboru byl svého času i hoch jménem Ivan Jandl. Jeho jméno je dnes bohužel pozapomenuté, ale jde o držitele dětského Oscara. Získal jej ve dvanácti letech v roce 1949 za roli v americko-švýcarském válečném dramatu Poznamenaní. Za svůj výkon byl vyznamenán i Zlatým glóbem a dodnes jde o jediného českého herce, který tato prestižní filmová ocenění dostal.

Osobností, s nimiž se „dismančata“ měla možnost setkat, byla velmi pestrá paleta. V rámci návštěvy Sovětského svazu, respektive proslulého dětského a mládežnického tábora Artěk, se tehdejšímu členovi souboru Tomáši Töpferovi podařilo pořídit rozhlasový rozhovor s prvním člověkem v kosmu Jurijem Gagarinem, který posléze odvysílala Pionýrská jitřenka.

A když v roce 1996 zavítal do Prahy Michael Jackson, byl Dismanův rozhlasový dětský soubor rovněž u toho. Krále popu na pódiu doprovodil v písničkách Heal The World a Earth Song. Autoři v knize potvrzují pověsti o Jacksonově naprosté profesionalitě a snaze po absolutně dokonalém výsledném dojmu:

„Michael Jackson si získal naše sympatie snadno a rychle. Představil se, poděkoval, že jsme přijali pozvání do jeho show, která otevírá světové turné HIStory. Náročný k sobě a ostatním neponechal nic náhodě. Několikrát nechal celou scénu, kdy tank zbortil teď z obrovitých kostek, postavit znovu, dokud všechno do puntíku neklapalo, jak si představoval.“

A do třetice ještě jedno světoznámé jméno – iluzionista a mág David Copperfield. Jeho pražské představení do češtiny tlumočil tehdy osmnáctiletý „dismaňák“ Libor Bouček, v souboru zvaný Libouček. Jazykově velmi dobře vybavený – vedle angličtiny si osvojil němčinu a francouzštinu – dnes pohotový moderátor a nově též lovec v televizním soutěžním pořadu Na lovu.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...

Bude to úžasná sranda! Co měli Gagarin, Jackson a Bouček do činění s dismančaty

Dlouholetí vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru Zdena a Václav Fleglovi svižně, vtipně a čtivě vzpomínají v knize Dismančata na čtvrtstoletí strávené s tímto tělesem. Připomínají dnes...

16. září 2025  7:30

Miláček Hollywoodu i znělka ke kriminálce. Kdo jsou světoví umělci s českým původem

Premium

Tolik skvělých lidí od kumštu se prosadilo ve světě. Jistě znáte jména jako Miloš Forman či Jan Hammer, ale co třeba Herbert Lom? Tak se jmenoval nejslavnější český herec.

15. září 2025

RECENZE: Smějí se i fackují. Rychlý a další Hráči lehce naznačili zlaté časy Činoheráku

K oslavě šedesátého výročí svého založení uvedl pražský Činoherní klub skoro přesně před rokem v premiéře nové nastudování Gogolovy klasiky Hráči. Pomyslně tak navazuje na slavné více než čtyřicet...

15. září 2025  16:29

Rekord na Emmy. Hvězda Adolescenta se stala nejmladším mužským držitelem ceny

Patnáctiletý britský herec Owen Cooper se stal nejmladším mužským držitelem televizní ceny Emmy. Ocenění za nejlepšího herce ve vedlejší roli získal za výkon v oceňované minisérii Adolescent od...

15. září 2025  15:14

Když má muž touhu rozsévače. Režisérka Sperminátorů o dětech i motivaci dárců

Premium

Před jedenácti lety poodhalila fascinující životní styl Petra Mlčocha, který se rozhodl žít se svou ženou a devíti dětmi mimo systém, v maringotce uprostřed šumavské přírody. O rok později v...

15. září 2025

Zaklínač s novou tváří. Podívejte se, jak se v Cavillově roli bude dařit Hemsworthovi

Čtvrtá řada populárního fantasy seriálu Zaklínač bude mít na Netflixu premiéru 30. října. V roli zaklínače Geralta z Rivie se poprvé představí australský herec Liam Hemsworth. Nahradil Henryho...

15. září 2025  12:24

Ďáblova sbírka oživuje Adolfa Hitlera. Druhý díl českého filmu se točí v angličtině

Adolf Hitler, který se ukrývá mezi členy pedofilní křesťanské sekty kdesi v rakouských Alpách, přežil svou smrt za pomoci adrenochromu. Jde o látku, která se dle pověstí získává z krve nemluvňat. To...

15. září 2025

RECENZE: Golem kráčí pod Folimankou a Dan Brown ukazuje, že kniha má stále svou moc

Premium

Na tom Danu Brownovi něco je! Jeho nový román Tajemství všech tajemství má totiž víc než šest set stránek a nenudí. Je skvěle, živě a čtivě napsaný.

15. září 2025

Vraždící Adolescent a hollywoodská parodie Studio posbírali hlavní ceny Emmy

Americkou televizní cenu Emmy, která se konala v noci na pondělí, získala v kategorii komedie seriálová satira o zákulisí Hollywoodu Studio. Cenu za nejlepší drama si odnesl seriál Urgent z...

15. září 2025  6:12

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala v neděli na streamovací platformě Prima+ ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, jsou velmi překvapivá. Diváci televize Prima si na...

14. září 2025  23:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Áčkoví rapeři jsou milionáři, vyprodávají haly, aniž by je hráli v rádiích, říká DJ Wich

Premium

Bezmála třicet let na scéně, přes dvacet vydaných desek, stovky skladeb a aktuálně vyprodaná O2 arena. Jednoho z nejvýznamnějších českých dýdžejů a hudebních producentů DJ Wiche čeká 19. září...

14. září 2025

Zapomínáme. Naše minulost není jen o másle za dvacku, varuje Klára Formanová

Premium

Ač nyní napsala divadelní hru, která vedle dalšího pojednává o manželských stereotypech, přiznává Klára Formanová, že její manželství s divadelníkem Petrem něčím takovým mohlo trpět jen těžko. Ve...

14. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.