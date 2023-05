Zvýší se kvalita života lidí, říkají nakladatelé o nulové sazbě DPH na knihy

„Tento dotaz je zatím velmi předčasný. Konsolidační balíček byl dnes teprve představen. Další navazující kroky budou představovány postupně,“ uvedla za ministerstvo kultury Jana Zechmeisterová.

Ministr Martin Baxa pak dodává: „Česká republika je zemí s bohatou knižní tradicí a také zemí čtenářů. Jsem velmi rád, že se do konsolidačního balíčku nulovou sazbu DPH na knihy podařilo po mnohých jednáních prosadit. Naše vláda má podporu kultury, vzdělávání a vzdělanost jako jedny ze svých klíčových priorit. A tento krok to jednoznačně potvrzuje.“

Šéf Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN), majitel nakladatelství Práh a spisovatel Martin Vopěnka návrh vlády vítá.

„Nakladatelům to pomůže vydávat i nadále náročnější literaturu nebo odborné knihy. Zároveň je to skvělá zpráva pro české čtenáře a zejména rodiče. Knihy totiž určitě zlevní, což je obzvláště důležité u dětských knih, které musí zůstat dostupné i v těchto náročných dobách. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že výrazné snížení DPH na knihy má navíc pro státní rozpočet ve výsledku výrazně pozitivní dopad,“ říká.

Obdobně situaci vnímá i Antonín Kočí, ředitel nakladatelství Euromedia Group. „Vnímáme to jako pozitivní signál a důkaz, že naše aktivita Svazu knihkupců a nakladatelů i představitelů jednotlivých nakladatelství, správně vysvětlila veřejnosti i politikům, že cesta zvýšit DPH, byť o dvě procenta, by znamenala poškození už tak narušeného trhu, a v důsledku toho i zhoršení čtenářské gramotnosti. To by se celé společnosti rozhodně nevyplatilo.“

Ráno převládaly obavy

Generální ředitel největšího soukromého knižního vydavatelství Václav Kadlec pak doufá, že nulová sazba DPH na knihy povede „ke zvýšení kvality života lidí včetně dětí, protože je jasně prokázána souvislost míry čtení a životního úspěchu.“ A dodává, že snížení DPH se určitě promítne i do ceny knih.

Ještě ve čtvrtek ráno se před začátkem literárního festivalu a veletrhu Svět knihy nakladatelé a knihkupci s obavami sledovali očekávané kroky vlády. Obávali se úvah ministerstva financí o zvýšení DPH na knihy ze současných deseti na čtrnáct procent. Podle Vopěnky to vypadalo, že kultura bude „hlavním poraženým stabilizačního balíčku“.

Sním chrousta, prohlásil Vopěnka

Následnou informaci o nulové DPH na knihy Vopěnka uvítal a uvedl, že splní slib, který dal v projevu na úvod veletrhu, tedy že sní chrousta, pokud se DPH na knihy nezvýší.

„Svůj slib s radostí splním, už jsem na svých cestách po světě snědl ledacos,“ řekl pro ČTK. K slibu ho inspiroval bývalý předseda Důchodců za životní jistoty Eduard Kremlička, který v roce 1998 slíbil, že pokud jeho strana nezíská v parlamentních volbách aspoň pět procent, sní živého chrousta. Chroust tehdy ale údajně nebyl k sehnání, proto Kremlička po prohrané sázce místo něj snědl potemníka.