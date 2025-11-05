Přežila jsem díky psaní, svěřila se matka dívky postřelené na Filozofické fakultě

Spisovatelka Dora Čechova (22. října 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Lucie Procházková
Spisovatelka Dora Čechova se po střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ocitla v náročné situaci: dlouhé hodiny netušila, kde je její dcera. Nakonec ji nalezla těžce postřelenou v nemocnici. Z deníků, které si během její dlouhé rekonvalescence psala, nyní vznikla kniha Terezko, vrať se! „Potřebovala jsem přežít a podat svědectví. Způsobem, který je mi vlastní – psaním,“ vysvětluje ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz.

Můžete mi vysvětlit symboliku motýla, která prochází celým příběhem a je i na přebalu knihy?
Když jsem náš příběh, který jsem napsala do knihy, vyprávěla grafičce Johaně Kratochvílové, instinktivně vybrala symbol motýla. Jsou to desítky origami motýlků visících v Terezčině pokoji, motýlí brož na kabátku, který měla v ten den ve škole a který jsme už nikdy nenašli. Motýl byl také na obalu Terezčina mobilu, který ležel na prahu učebny. A živý motýl se rozletěl naším pokojem, když nám lékaři oznámili, že se Terezce možná neobnoví kognitivní funkce. Symbolika motýla pro nás byla naprosto hmatatelná.

Když jsem stála v té třídě, zažila jsem pocit absurdity zla, které tam propuklo, pocit nesmyslnosti a zoufalství nad násilně zmařenými životy.

