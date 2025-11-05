Přežila jsem díky psaní, svěřila se matka dívky postřelené na Filozofické fakultě

Můžete mi vysvětlit symboliku motýla, která prochází celým příběhem a je i na přebalu knihy?
Když jsem náš příběh, který jsem napsala do knihy, vyprávěla grafičce Johaně Kratochvílové, instinktivně vybrala symbol motýla. Jsou to desítky origami motýlků visících v Terezčině pokoji, motýlí brož na kabátku, který měla v ten den ve škole a který jsme už nikdy nenašli. Motýl byl také na obalu Terezčina mobilu, který ležel na prahu učebny. A živý motýl se rozletěl naším pokojem, když nám lékaři oznámili, že se Terezce možná neobnoví kognitivní funkce. Symbolika motýla pro nás byla naprosto hmatatelná.
Když jsem stála v té třídě, zažila jsem pocit absurdity zla, které tam propuklo, pocit nesmyslnosti a zoufalství nad násilně zmařenými životy.