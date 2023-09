RECENZE: Slovenské krimi Dívka v mlze je zdařilý a šokující debut

Pětatřicetiletý David Meizner není zrovna příjemný člověk. Je soustředěný pouze na sebe, přehání to s alkoholem a z barů si vodí ženy na jednu noc, což si docela vtipně omlouvá konstatováním, že je to lepší než onanovat nad pornem. Jednou se mu to nevyplatí, když se vyspí s dámou, o níž netuší, že se právě stala jeho nadřízenou. Někde tam začíná zápletka zdařilého románu Dívka v mlze od Barbory Bernátové.