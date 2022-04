Posedlost Norů „velikonočními detektivkami“ odstartoval inzerát

Většina lidí si Velikonoce spojuje s příchodem jara, narcisy a nadšenými dětmi, které se těší na velikonočního zajíčka a koledování. Dny jsou delší, slunečnější a luční kvítí kolem nás rozkvétá. Pro Nory je důležitou součástí velikonočních svátků paaskekrim, „velikonoční krimi“.

Tuto tradici odstartovala úspěšná, i když zavádějící reklamní kampaň jednoho z největších norských vydavatelství Gyldendal v roce 1923. Nakladatelství do novin umístilo reklamu, která byla na první pohled nerozeznatelná od novinového článku a měla chytlavý titulek: „Noční přepadení vlaku do Bergenu“. Ve skutečnosti se jednalo o název nové knihy autorů Nordahla Griega a Nilse Liea.

Podle norského spisovatele Gunnara Staalesena vypadala reklama tak opravdově, že spousta lidí v Oslu, jejichž příbuzní večer předtím cestovali vlakem, zběsile volala do národní železniční společnosti s dotazy, co se stalo s jejich blízkými. Dnes už by reklama hraničila s falešnou zprávou, tehdy ale dosáhla úspěchu a celý první náklad zvící 7000 výtisků se vyprodal za několik dní.

Díky této události vznikl v Norsku nový „svátek detektivek“. O rok později konkurenční vydavatelství Aschehoug využilo příležitosti a vytvořilo první reklamní kampaň pro „velikonoční krimi“.

Ačkoliv se detektivní fikce ve světě stala oblíbenou už v polovině 19. století, kdy například vyšly Vraždy v ulici Morgue Edgara Allana Poea, v Norsku dosáhla velkých úspěchů až v 70. letech minulého století. Dnes je většina velikonočních detektivek čtených v Norsku psaná Nory.

Označují se jako skandinávský noir nebo severská detektivka a oproti klasickým vraždám na anglickém venkově jsou temnější, v jejich centru stojí detektiv s komplikovanou povahou a rozháraným nitrem a kladou důraz na prostředí, v němž se odehrávají. Typickým příkladem je série románů s Harrym Holem od spisovatele Jo Nesboho.

Knižní detektivky nejsou jediným, co Nory o Velikonocích baví. Pro ty, kteří místo čtení raději sledují televizi, jsou tu maratony kriminálních seriálů. Obvykle začínají o Zeleném čtvrtku a končí na Velikonoční pondělí. Některé jsou rozdělené tak, aby je divák musel sledovat další den, pokud se chce dozvědět, co se bude dál. Mnoho norských rodin sleduje podobné pořady během Velikonoc společně a hádá, kdo je vrah.