„Jeho dílo obohatí i dnes.“ Desítky lidí si na Vyšehradě připomněly úmrtí Karla Čapka

  15:17
Ke hrobu spisovatele Karla Čapka na pražském Vyšehradě přišly na Boží hod před polednem desítky lidí. Setkání se koná pravidelně ve výroční den jeho úmrtí v roce 1938. Člen výboru pořádající Společnosti bratří Čapků Jiří Pešička připomněl ve vystoupení hlavní události ve spisovatelově životě. Četl také z nekrologů, které publikovaly po spisovatelově úmrtí Lidové noviny, do nichž Čapek přispíval.
Karel Čapek je podle Pešičky autorem, který si připomínání zaslouží. „Má kvality myslitelské, kvality umělecké, kvality jazykové a ta jeho morální poctivost je opravdu příkladná,“ řekl novinářům Pešička. Připomněl ve hlavní události ve spisovatelově životě v roce 1925, kdy se u Čapka začaly scházet tehdejší kulturní a politické osobnosti, později známí jako pátečníci, a 1935, kdy pracoval na románu Válka s mloky.

„Ponoření se do díla Karla Čapka, ať už beletristického nebo třeba žurnalistického, člověka obohatí i dnes,“ uvedl Pešička, jenž v roli hlavního řečníka zastoupil původně ohlášeného předsedu Českého centra Mezinárodního PEN klubu Ondřeje Vaculíka. Vaculík podle organizátorů onemocněl. Čapek před 100 lety v tehdejším Československu PEN klub zakládal.

Jejich rodiny ze vztahu radost neměly. Scheinpflugová si Karla Čapka brala tajně

Čapek zemřel na následky zápalu plic, v době událostí roku 1938. Těžce nesl tehdejší mnichovskou dohodu a po ní následující kapitulaci. Úmrtí Čapka uchránilo před zatčením gestapem. Jeho bratr, malíř a spisovatel Josef Čapek zahynul v nacistickém koncentračním táboře.

Karel Čapek se narodil 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích na Trutnovsku. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem meziválečné české společnosti. Celý svět převzal slovo robot, které vymyslel pro divadelní hru R.U.R. Psal i poezii, prózu, cestopisy a pohádky a věnoval se také politickým a filozofickým úvahám.

Nejpřekládanějším autorem Česka je Karel Čapek, jen těsně překonal Julia Fučíka

Bojoval proti zlobě a nenávisti, která se koncentrovala ve fašismu a nacismu. Proto si také pro něj krátce po obsazení Prahy přišlo do jeho vily gestapo. Čapek byl ale již mrtev. Jeho knihy vycházejí i v současnosti po celém světě.

Společnost bratří Čapků existuje od roku 1947. Snaží se přispívat mimo jiné k šíření filozofického, mravního a sociálního odkazu Karla a Josefa Čapkových.

