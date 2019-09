Dobré logo se musí otisknout na sítnici oka, říká grafička Ondrová

Co ji nejvíce inspiruje? „Všechno, co člověk vnímá, čím žije, co vidí, se do něj ukládá. Zkušenosti, myšlenky, obrazy. Tam se to promíchá – a co z toho vyleze, se nikdy neví.“ | foto: foto archiv Babety Ondrové, babetaondrova.cz