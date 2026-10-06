Jen den před vydáním nové knihy. Zemřel autor bestsellerů a politik Jeffrey Archer

List The Times připomněl, že Archer prodal na 300 milionů knih a že jeho politickou kariéru pošramotily skandály.
Autor bestsellerů a bývalý místopředseda Konzervativní strany byl v roce 2001 odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody za to, že pod přísahou u soudu lhal a že bránil výkonu spravedlnosti.
Deník The Daily Star jej obvinil z toho, že v září 1986 zaplatil za sex prostitutce. Archer si tehdy pokusil zachránit reputaci tím, že nařídil své sekretářce, aby zfalšovala záznamy v jeho diáři, a požádal svého přítele Teda Francise, aby kvůli němu lhal, a poskytl mu tak falešné alibi. Archer ve sporu o půl milionu liber odškodného v roce 1987 vyhrál, později byl však odsouzen a následně peníze deníku vrátil.
Čeští čtenáři znají Archerovu tvorbu z překladů, v češtině tak vyšly mimo jiné jeho knihy Kane a Abel, Jedenácté přikázání, Ani o dolar víc, ani o dolar míň či Čas pomsty.