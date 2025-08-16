RECENZE: Nový Walliams je hravý i dravý, ale už se začíná tak trochu vykrádat

Jeho novinka se jmenuje Packallovi, a ukazuje velmi dobře autorovy tvůrčí možnosti i meze. Jinými slovy: zpackaného je v tom bezmála čtyřsetstránkovém příběhu překvapivě víc než dost.
Zpackaná je hlavně celá ta titulní rodinka, třígenerační tým podivně vychýlených, nenormálních osob, které stojí před životní výzvou: Musejí někde urychleně schrastit prachy, aby splatili půjčku – jinak jejich rodové sídlo propadne exekutorovi.
V příběhu všichni donekonečna mluví a pořád něco vyvádějí. Někdy navíc parádně nekorektně: u Walliamse se nejen prdí, jak řečeno, ale taky šťourá v nose ostošest!