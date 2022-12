Krále Šumavy stvořili estébáci. Ale byl to každý, kdo pomáhal, říká spisovatel

Setkáváme se v jednom z domků v Husinci, rodišti Jana Husa. Jeho socha dokonce k domku, kde sedíme, upírá zrak. Tady vznikají vaše texty?

Mistr Jan na nás dohlíží. Tohle je dům mého táty, kde v poslední době skutečně většinou píšu svoje knihy. My s manželkou a dětmi žijeme na kopci na nedalekém Výrově, kde máme domeček. Je to takový návrat ke kořenům. Vyrůstal jsem v Prachaticích, ale třicet let jsem pak žil v Českých Budějovicích. Manželka však chtěla z města zpátky do přírody, a tak jsme už čtyři roky tady.

Po vydání knihy přišly i trochu děsivé reakce, výhružné e-maily, dopisy a podobně. Že adoruji hajzla a zrádce a podobně. Samé anonymy.