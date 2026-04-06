David Černý je patriot ze Starého Města, který pátrá po nejrůznějších tajemstvích a záhadách Prahy. Sbírá a publikuje příběhy staré, jako například ten o useknuté ruce, ale i nové, co vypráví třeba o replice Mariánského sloupu nebo ztracené lampičce.
Chtěl jste se potkat v Café Louvre na Národní třídě. Máte to tu rád?
Je to taková moje kancelář. Dávám si tu schůzky a denně sem chodím na oběd. Je to jedna z těch ještě rakousko-uherských kaváren z roku 1902 typu Arco, Slavie nebo Kafe Vídeň, která dřív byla dole na Václavském náměstí tam, kde je dnes palác Koruna. Za komunistů to tu bylo zavřené. Nastavěli do tohoto krásného prostoru přepážky a udělali z toho kanceláře Podniku zahraničního obchodu Potrubí. A na začátku 90. let minulého století z toho kavárník Sylvio Spohr zase udělal populární kavárnu.
Praha je skvělá, protože se dokáže vypořádat se vším, takže se nakonec prolnou moderní stavby klidně s barokem. A bylo to tak vždycky.