Řeší se jen, co mám mezi nohama a kam jdu na záchod, říká Daniela Špinar

Jaké byly první reakce režisérčina okolí? „Všichni říkali, že je to nepřekvapilo. Prý jsem trochu působila jako mimoň – ani v gay světě jsem nezapadala. Potřebuju se totiž na druhého člověka napojit, ne rovnou skočit do postele... a to je spíš ženský přístup,“ říká umělkyně, která osm let vedla činohru Národního divadla.

Tranzice přinesla do jejího života mnoho svobody a uvolnění, stejně tak ale i těžší momenty. „Některé kamarádky mi říkaly, že si zhorším život. Že to mají ženy těžší... A v něčem se opravdu zhoršil – třeba, když přijde na moje postavení ve společnosti. Když se ale budeme bavit o tom, jak ten život prožívám, je rozhodně krásnější, bohatší a uvolněnější. Po čtyřiceti letech jsem konečně sama sebou,“ popisuje.

Některé reakce veřejnosti jsou podpůrné, jiné bolestivé: „Na ulici se většinou nic neděje, ale cítím na sobě pohledy. Na internetu je to už trochu jiná liga. ‚Odpornej chlap s hnusným hlasem,‘ píšou. Smutné je, že většina naší společnosti nechápe ani základní pojmy spojené s tímto tématem, takže je chci postupně zpřítomňovat a zlidšťovat, protože je v mnoha ohledech česká společnost nadále rigidní.“

„Češi nemají rádi lidi, kteří nějak vyčnívají. Trans ženy mají okolo sebe mnohem větší stigma než trans muži. Společnost pořád řeší, jestli mám penis a kam chodím na záchod – vůbec ale neřeší, jak se cítím. Empatie tu chybí.“

Jedním z nejtěžších aspektů tranzice je pro Danielu Špinar v tuto chvíli intimita a vztahy. „Musela jsem se smířit s tím, že asi zůstanu sama. V této zemi prostě nejsou muži, kteří by se nestyděli říct: tohle je moje partnerka. Jsem pro ně sexuální objekt, nikoliv partnerka. A to bolí,“ přiznává.

Proměnu Daniela Špinar cítí i v oblasti sexuální potřeb: „Po vysazení testosteronu už nejsem nadržená... Já sex potřebuju jako prohloubení intimity. A to mi momentálně chybí. Jsem ve fázi dobrovolného celibátu. Smířit se s tím, že vám společnost už nikdy neumožní plnohodnotný partnerský vztah, není jednoduché.“

Zásadní oporou pro Danielu Špinar zůstává její vztah s matkou. „Máma mě zná dokonale. Podpořila mě bez výhrad, jen mě prosila, ať nejdu na operaci, že má o mě v tomto směru strach,“ říká Špinar, která se nakonec sama po mnoha úvahách rozhodla nepodstoupit stoprocentní proměnu.

V současné chvíli Daniela Špinar připravuje nové nastudování klasické opery Tosca v Moravském divadle v Olomouci a plánuje si užít letní prázdniny. „Pět inscenací za sezonu, co mám za sebou, je maximum. Teď potřebuju klid. Ale vím, že jdu po správné cestě. I když je složitá.“