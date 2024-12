Je třeba děti se smrtí konfrontovat, naučí se s ní žít, říká kluk z pohřebky

Psát knihu Hájemství začal Daniel Krejčík doma u svých rodičů, kam zamířil po rozchodu s bývalým partnerem Matějem Stropnickým. „Já jsem tu knížku psal v době, kdy jsem neměl úplně šťastné životní období... Strávil jsem čtyři měsíce ve svém bývalém dětském pokojíčku po dvanácti letech, kdy jsem se z domova odstěhoval... Je zajímavé, jak člověk všechno vnímá najednou úplně jinak,“ dodává.

Zvažoval Daniel Krejčík, jak osobní si tentokrát ve svém vyprávění dovolí být? „Trochu jsem u první knihy naletěl na to, jak moc jsem s různými lidmi sdílel své osobní věci. Vracely se ke mně pak v úplně jiných konotacích a primárně ještě ke všemu v bulváru. Vybírali si pasáže z první knihy a používali je úplně jinak, než byly míněné. Tudíž jsem se, ano, obával, aby ty mé hezké vzpomínky nepřevrátili do úplně jiného významu. Zároveň mě to ale štvalo, protože s lidmi rád sdílím, rád je poslouchám a myslím, že sdílení je to nejvíc, co mezi sebou můžeme dělat. Takže jsem se nakonec nenechal omezovat a rozhodl se být znovu otevřený,“ odpovídá.

„Překvapilo mě, ke kolika věcem jsem se v průběhu psaní vrátil a zjistil, že k tomu vůbec necítím potřebu. Já jsem se vyoutoval, když mi bylo šestnáct. Dnes je mi třicet a se svými rodiči jsem o tom, co se ve mně tenkrát dělo, nikdy příliš nemluvil. Byla to jiná doba, oni žili a žijí na malém městě a rozhodně se tehdy zachovali nejlépe, jak uměli,“ vzpomíná na moment, kdy doma oznámil, že je gay. Na situaci, kterou i v knize popisuje sugestivně a do detailu.

Začít přemýšlet jinak

Detailně čtenáře nechává nahlédnout také do zákulisí fungování pohřební služby a taktéž do tak trochu jiného a rozhodně zdravějšího uvažování o smrti, které si z vyrůstání ve své rodině odnáší.

„Často se mě při rozhovorech ptají, co je pro mě smrt. A já došel k tomu, že smrt je pro mě připomenutí toho, že musím hodně žít a hodně toho stihnout, protože netuším, jestli mě zítra nepřejede kamion,“ říká.

„Moje maminka sepisovala s pozůstalými pohřby a oni se jí často ptali, jestli mají na pohřeb brát své děti. Že neví, jestli je té situaci vystavovat. Mně se tehdy logicky nikdo neptal, protože to bylo všude kolem, ale osobně si myslím, že je důležité člověka už v dětském věku konfrontovat s tím, že smrt tu prostě je, ať se s tím může naučit co nejdříve přirozeně žít,“ říká a dodává, že by se chtěl v budoucnu více veřejně věnovat tématu dětské paliativní péče.

Odchod bližního se jako motiv odráží také v inscenaci Vlaštovka, ve které Daniel Krejčík účinkuje společně s Jitkou Čvančarovou. Termíny jsou pravidelně vyprodané na půl roku dopředu a lidé během něj prochází silnou emocionální katarzí. „Vlaštovka je hrozná horská dráha a je to jeden z velkých zázraků, který se mi v životě stal... Diváci tam přijdou a čekají tu Jitku Čvančarovou, kterou milují z Dokonalého světa a mě třeba z Vytoč mého agenta. Prostě přijdou na jeviště ti sranda lidi. Pak tam ale dostanou něco úplně jiného. Jitka říká, že sleduje, jak v tom hledišti praskají kry. Když to představení končí, slyšíte jen, jak do úplného ticha putují kapesníky mezi cizími lidmi a před námi je slzavé údolí,“ popisuje.

Mnohým už dokonce Vlaštovka posloužila jako motivace napravit si pochroumané rodinné vztahy a ukončit letitá odloučení. „To byl moment, ve kterém jsem si říkal: ty vado, my máme takovouhle moc a můžeme něco lidem předat. To je skvělé,“ popisuje. A zmiňuje ještě jedno intenzivní vlaštovčí setkání s dívkou, která byla jednou z postřelených během loňské střelby na filozofické fakultě.

„Řekla mi, že jí to představení strašně pomohlo a že si ulevila od spousty věcí. Ta hra se totiž něčeho podobného dotýká... A já v tu chvíli opravdu nevěděl co říct, protože tam přede mnou stál někdo, kdo si takovým peklem sám prošel. V takové momenty jsem opravdu šťastný za práci, jakou dělám, a vím, že jsem se neminul,“ říká.

